Chtěl jsem víc, ale Třinec byl šťastnější, přiznal plzeňský kapitán Gulaš

Po dvou úvodních zápasech v Třinci vedli hokejisté Plzně v semifinále 2:0. Přesto jsou to oni, kdo se do finále proti Liberci nepodívá. V sedmém rozhodujícím utkání prohráli na třineckém ledě 1:5 a končí sezonu s bronzovými medailemi. „Bolí to, nedá se ale nic dělat. Jsem na náš tým hrdý, protože jsme hráli dobře od začátku sezony. Rozhodly maličkosti, Třinec byl trošku šťastnější, první třetina nás asi zlomila," připustil náčelník plzeňských Indiánů Milan Gulaš.

Měla série nějaký moment, ve kterém se lámala?

Možná pátý zápas, kdy jsme v Třinci vedli ještě tři minuty před koncem 2:1 a domácím tam pak spadly dva góly. Kdybychom tento zápas zvládli, tak bychom postoupili. Těch zlomových momentů ale bylo strašně moc. Po prvních dvou zápasech, kdy jsme vedli 2:0, nikdo nečekal, že Třinec něco zabalí. Je to zkušený mančaft. Série byla vyrovnaná, makali jsme, vůbec nic jsme nevypustili a nemáme se za co stydět. Máme medaili, určitě to teď bolí, ale s odstupem času si jí bude všichni vážit.

Změnila se hra týmů po prvních dvou zápasech, které jste vyhráli v Třinci?

Třinec začal hrát jinak, bylo to znát. My jsme na to taky zareagovali v pátém zápase, kdy jsme taky změnili náš herní systém. Hrajete pořád se stejným soupeřem, hledají se detaily, skulinky ve hře, kde soupeře překvapit. Byla to skvělá série, myslím, že se musela líbit. Musím pogratulovat Třinci k postupu do finále, my máme padla.

Už jste to trochu naznačil, ale je třetí místo úspěch?

Když to budu hodnotit z osobního hlediska, tak jsem chtěl víc. Chtěl jsem do finále. Nedá se nic dělat, může postoupit jenom jeden, my jsme nebyli šťastnější a teď se rád podívám na finálovou sérii. Ale měli jsme dobrou sezonu, i když nějaké výkyvy a hluchá období přišly. Ale dokázali jsme se z toho dostat, ať už v Lize mistrů, kde jsme se dostali do semifinále, nebo v extralize, kde jsme klepali na brány finále. Bohužel se nám to nepodařilo.

Jak jste na tom byli se silami? Přece jen jste v play off odehráli čtrnáct utkání?

To se odvíjí hodně od toho, jak trénujete v létě. My měli natrénováno velice dobře. Všichni říkali, že po sérii s Olomoucí, která byla opravdu těžká, to bude znát. Ale jsem rád, že to nijak extra znát nebylo. Když jdou zápasy v rychlém sledu, tak je každý zápas navíc cítit, ale myslím, že jsme se toho zhostili velice dobře. Po fyzické stránce určitě nebyl žádný problém.

Sedl jste si výborně s Honzou Kovářem, jaký měl přínos pro tým?

Obrovský. Budu se opakovat, takový hráč vám obrovsky pomůže. Přišel v době, kdy jsme to potřebovali jako sůl a dokázal nás všechny zvednout. Je to výjimečný centr, se kterým mě hra ohromně bavila. Užíval jsem si hokej, je to pro mě čest, že jsem si mohl zahrát s takovým hráčem.

Kovář přiznal, že Plzeň opustí a chystá se do zahraničí, půjde ho nahradit?

Tohle bych nechtěl vůbec komentovat. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. Samozřejmě, že to bude znát. Všichni víme, že Honza patří mezi nejlepší české centry a nahradit ho nebude žádná legrace.

Jaký bude váš postoj k případné pozvánce do reprezentace?

Teď si hlavně chci odpočinout, protože toho mám dost. Jsem pomlácený. Dám se trošku do kupy a uvidíme, co bude.