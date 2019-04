Nervy na pochodu a velká úleva. Oba tyto stavy se mohou mísit v hlavách hráčů po dvou úterních zápasech baráže o hokejovou Tipsport extraligu. Pardubicím stačí uhrát bod k jistotě nejvyšší soutěže. Velký boj bude ale o druhou postupovou příčku. Kladno má pět bodů náskok před Chomutovem, po dnešku to mohou být také už jen dva. Do konce baráže budou poté ještě zůstávat tři kola a až devět bodů pro každý tým.

Nejlepší pozici mají Pardubice, na prvním místě mají 21 bodů a potřebují uhrát za čtyři zápasy už jen bod. V úterý se představí na ledě Chomutova, který se stále rve o nejvyšší soutěž. „Pořád není nic hotovo, i když je to blízko, ale zároveň i daleko. Musíme si nastavit hlavy tak, že jedeme do Chomutova vyhrát. A podle toho tam takhle musíme vstoupit do utkání," řekl pro klubový web pardubický útočník Marek Hovorka.

Východočeši se nemusí moc stresovat, opačná situace je u Chomutova, který se přiblížil Kladnu. To v neděli zkolabovalo v poslední třetině s Pardubicemi. „Trochu jsme se modlili, aby Pardubice vyhrály, což se nakonec povedlo. Na Kladno nám chybí pět bodů a dalších dvanáct je ve hře. Stále žijeme a máme o co hrát," nechal se slyšet chomutovský obránce David Štich.

Hokejová extraliga 2018/19 - baráž 1. Pardubice 8 7 0 0 0 0 1 33:12 21 2. Kladno 8 5 0 0 0 0 3 20:20 15 3. Chomutov 8 3 0 0 1 0 4 15:25 10 4. Č. Budějovice 8 0 0 1 0 0 7 13:24 2

Kladenští Rytíři zabrnkali sobě a fanouškům na nervy. V neděli vedli 3:1 nad Pardubicemi a byli blízko k třem bodům, které by jim daly větší klid do finále baráže. Jenže přišel pravý opak, kolaps. Hosté vstřelili během závěrečné třetiny čtyři góly, tři padly dokonce během čtyř minut! Stav, který hodně nahlodal atmosféru v šatně, kde sedí také Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec.

Poslední čtyři kola baráže 9. kolo, 16. dubna Chomutov - Pardubice Kladno - České Budějovice 10. kolo, 19. dubna Pardubice - Chomutov České Budějovice - Kladno 11. kolo. 21 dubna Kladno - Chomutov České Budějovice - Pardubice 12. kolo, 23. dubna Chomutov - České Budějovice Pardubice - Kladno

„Asi jak jsme vedli, tak už jsme všichni měli takovou tu euforii, že bychom mohli být krůček od postupu. Ne, že bychom se na to nějak vykašlali, ale následná nedůslednost a nepozornost nás stála zápas. Určitě nás to víc posadí zase na prdel a de facto jedeme zase od začátku," přiznal obránce Josef Zajíc.

Do Kladna přijedou České Budějovice, které už jsou bez šance na postup do extraligy. Předchozí dva duely Rytíři vyhráli 2:0 a 4:3. „Teď už to je jenom o hlavě. Musíme do toho jít, zbývají nám už jen čtyři utkání. Ty už si musíme jít užít. Potom bude volno a přijde zase příprava na další sezonu," okomentoval aktuální stav budějovický útočník Václav Karabáček.