Bílí Tygři se před finále odreagovávali na fotbale

„Je dobrý se taky odreagovat. Pořád jste v kabině, neustále se omílá play off, hodně videa a hokeje a já na to myslím hodně. Takže je dobrý se s kluky sbalit, vypadnout a trochu se odreagovat na fotbale," přiznal s úsměvem zkušený obránce Ladislav Šmíd.

Do Mladé Boleslavi vyrazil na důležitý zápas o šesté místo se svým tradičním parťákem v obraně Tomášem Hanouskem, útočníkem Dominikem Lakatošem či Jaroslavem Vlachem. Modrobílí jim cennou výhrou 2:1 udělali radost. „Samozřejmě jako Liberečák podporuji Slovan Liberec. Jsem rád, že to kluci zvládli," ocenil liberecký rodák výhru svých fotbalových kolegů.

Ladislav Šmíd z Liberce (vlevo) se s brněnským kapitánem Leošem Čermákem nemazal.

Václav Šálek, ČTK

Během utkání se pak s parťáky dozvěděl svého finálového soupeře, když Třinec v průběžně hraném duelu v sedmém utkání zdolal Plzeň.

„Třinec má velice zkušené mužstvo. Mají čtyři vyrovnané lajny, první je samozřejmě hodně nadstandardní, umí dát gól. Ale bude to hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme. Když stejně jako v předešlých sériích, myslím, že máme obrovskou šanci," říká Šmíd.

Liberecký Tyler Redenbach překonává brněnského gólmana Marka Čiliaka.

Václav Šálek, ČTK

Jak na Třinec? „Jde o ofenzivního, organizovaného, bruslivého a nebezpečného soupeře. Ale myslím, že jsme natolik silný tým, že by se měl spíš Třinec starat o to, jak porazit nás," poznamenal Filip Pešán.

„Musíme hrát to samé, co doteď. Poctivý hokej s vysokým nasazením, hrát na puku hlavně u soupeře v pásmu," naznačil 33letý obránce, který po vítězné semifinálové sérii s Kometou Brno prodloužil s vítězem základní části smlouvu o další sezonu.

Hokejisté Liberce se radují z vítězství na ledě Brna a postupu do finále extraligy.

Václav Šálek, ČTK

„Láďa je každým coulem hokejový profesionál a srdcař. Na ledě dokáže dominovat, uplatnit svůj klid a přehled v rozehrávce, podpořit útok, podržet puk i dobře vystřelit. Svou zkušeností a přístupem dokáže strhnout i korigovat mladší spoluhráče jak na ledě, tak mimo něj. Jsem rád, že s Láďou můžeme počítat i do další sezóny, protože je dle mého názoru jedním z nejlepších obránců v celé extralize," vysvětlil Pešán.

Nepřemýšlel však Šmíd, že by při současné formě zkusil ještě NHL? „To vůbec ne. NHL je už uzavřená kapitola. Hlavně kvůli mému zdraví bych to už neriskoval, ani nevím, jestli bych na to výkonnostně měl. Soustředím se teď jen na Liberec a na úspěch s ním. Všichni jsme už obrovsky natěšení a nemůžeme se dočkat, až to začne," uzavřel Šmíd.