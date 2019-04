Neboj se, mám to! uklidňoval Jágra před zápasem Plekanec. Slavná 68 pak smekala před Prospalem

Čekali jste, že České Budějovice budou tolik kousat, když už před zápasem měly jistotu, že nemůžou postoupit?

Musím říct, že jsem nečekal, že budou hrát tak dobře. Překvapily nás v první třetině, byly o hodně lepší a aktivnější. My jsme naopak vůbec nevěděli, kde máme být. Klobouk dolů před Budějovicemi a jejich trenérem Vencou Prospalem, jak je namotivoval. My jsme sice jeli nadoraz, vůbec nám to ale nešlo. Půlku zápasu nás soupeř přehrával a my jsme měli štěstí v poslední pětiminutovce druhé třetiny, že jsme za stavu 1:1 dali dva góly.

Byly právě góly Zikmunda a ten váš v rozmezí 71 vteřin zlomovými okamžiky zápasu?

Jasně, to byl rozhodující moment. Zničehonic se nám podařilo dát výborně hrajícím Budějovicím dva góly, při kterých jsme dobře napadali. Takové štěstí potřebuješ - v neděli proti Pardubicím se trochu otočilo proti nám, kdy jsme si během posledních čtyř minut zkazili celý zápas. Dneska jsme štěstí měli a ty dvě minuty moc pomohly.

Zleva Tomáš Plekanec z Kladna a Jakub Doktor z Budějovic.

Michal Kamaryt, ČTK

A hodně jste pomohl i vy. Vždyť už potřetí za sebou a počtvrté z posledních pěti duelů jste si v zápase připsal dva body...

Dneska jsem se moc dobře necítil. Už před zápasem jsem to říkal Plekymu, který mi odpovídal: ´Neboj se, mám to!´ Takže jsem byl v klidu a jenom čekal na svoji příležitost.

Nakonec jste byl na ledě u prvních třech branek Rytířů. U té první jste za stavu 0:0 při vlastní přesilovce předvedl ukázkový sprint, když hosté ujížděli v oslabení. Soupeře jste obral o puk a založil gólovou akci. Zdálo se, že síly vám rozhodně nechybí?

Soupeř při naší přesilovce ujížděl dva na jednoho a já byl první vzadu. I když mi to moc nebruslí, snažil jsem se co nejrychleji vrátit. (směje se) Byla by docela katastrofa, kdybychom z této situace dostali gól a prohrávali 0:1. byl by na nás ohromný tlak.

Tři kola před koncem máte na třetí Chomutov osmibodový náskok. Cítíte, že vysněný návrat do extraligy je hodně blízko?

Jasně, ale ještě není nic hotového! V pátek jedeme do Budějovic, které nám teď ukázaly, že nám nic nedají zadarmo. Musíme se o to poprat a získat potřebné dva body. Když se nám to nepodaří, budeme tu mít v neděli rozhodující zápas proti Chomutovu.

Budete spoluhráče nabádat, aby zůstali při zemi a nepodlehli dojmu, že už je hotovo?

My to víme, ale ono to není tak jednoduché. Hromadí se únava a nejdou nohy. Chtěli bychom dávat góly, ale prostě to nejde.

Zprava Karel Plášil z Českých Budějovic, kladenský kapitán Jaromír Jágr a brankář Petr Kváča

Michal Kamaryt, ČTK

Sledovali jste na dálku, jak si Chomutov vede doma proti Pardubicím?

Vím, že někdo hlásil, že v první třetině Chomutov vede 3:1. V tu dobu my byli docela v žumpě. Nedařilo se nám a neměli jsme žádné gólové šance. Byla to docela kritická situace, ale nakonec se to obrátilo v náš prospěch.

Nebáli jste se, když jste na začátku třetí třetiny dostali gól na 3:2, aby se neopakovala situace z nedělního utkání s Pardubicemi? V něm jste po čtyřiceti minutách rovněž vedli 3:1, ale nakonec prohráli 3:5...

Byla ohromná chyba si hned v prvním střídání ve třetí třetině nechat dát gól. Už se nám to stalo v play off první ligy proti Jihlavě a dneska znovu. Takové situace si musíme kontrolovat, zbytečně jsme si ten zápas udělali složitý.

Ve třetí třetině jste se dostal do konfliktu s útočníkem Motoru Martinem Heřmanem, který na vás při odjezdu ke střídačkám něco pořvával. O co šlo?

Myslel si, že jsem dal jejich obránci koleno. Já jsem ale normálně jel, ten kluk mě uviděl až na poslední chvíli a vrazil do mě.