Bulíř měl víc extraligových nabídek. Zvolil ale návrat pod Ještěd

V uplynulé sezóně zažil Bulíř nejvydařenější vstup do extraligového ročníku, když v prvních 11 zápasech nastřílel 13 branek a poté přijal nabídku elitního klubu KHL. „Získáváme zpět jednoho z nejlepších českých útočníků a těší mě, že dal Bílým Tygrům před tučnými nabídkami jiných extraligových klubů. Společně uděláme vše pro to, aby si Michal v příští sezóně svými výkony a svojí pozicí v týmu řekl o špičkové zahraniční angažmá a znovu o reprezentační dres," uvedl sportovní ředitel klubu Filip Pešán.

Bulíř pochází ze sportovní rodiny. Jeho otec Petr hrál první fotbalovou ligu za liberecký Slovan. Syn Michal se ale vydal spíš ve stopách dědy Jaroslava Kasíka, který tento sport kdysi sám provozoval a následně působil jako funkcionář v Liberci. Nejmladší z rodiny zažil extraligovou premiéru 22. prosince 2009.

Hokejista Michal Bulíř v dresu v Magnitogorsku.

Metallurg Magnitogorsk

Od sezony 2011/12 už se Michal Bulíř napevno usadil v liberecké sestavě. Už v pátém kole zaznamenal svůj první gól v extralize. Při zranění kapitána Petra Nedvěda navíc vedl i elitní útok. V roce 2016 po boku spoluhráčů z formace, dvou Michalů Birnera s Řepíkem, zvedl nad hlavu zasloužený pohár. V další sezoně se dočkal i premiérového reprezentačního startu. Bohužel hráče s číslem 88 pak brzdily zdravotní problémy, včetně složitého virového onemocnění.

Když ale parádně rozehrál minulou sezonu, neunikl pozornosti ruského Magnitogorsku, který ale pod vedením českého kouče Jandače vypadl hned v 1. kole play off KHL. Bulíř se nakonec se dostal i mezi hráče pozvané do přípravy před mistrovstvím světa na Slovensku. „S Michalem tam bylo trošku nedorozumění, protože se vyjádřil v tom smyslu, že jsme ho odřízli, ale to vůbec není pravda. Měli jsme si dát nějakým způsobem vědět, v jakém stavu je. On řekl, že ještě není stoprocentně připravený, tudíž jsme reagovali tak, ať to zranění doléčí. On si ale udělal tečku sám a vyhodnotil to tak, že končí," přiblížil reprezentační kouč Miloš Říha.