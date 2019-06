Bílí Tygři začali s letní dřinou. Chci pokračovat v práci Pešána, uvedl Augusta

„Rok jsem byl jeho asistent a za tu dobu jsem poznal tygří cestu. Znám i charakter hráčů a oni znají mě, takže myslím, že nebudeme nic moc měnit. Chci jen pokračovat v dobré práci, kterou tady Filip nastolil," uvedl Augusta na startu suché přípravy. Liberec bude obhajovat účast ve finále, v němž letos nestačil na Třinec a bral stříbro.

„Každá sezona po té úspěšné je těžká, nejen pro mě, ale i pro hráče. Budeme pracovat a snažit se na úspěšné sezony navázat. Je to závazek, ale na práci se těším," doplnil Augusta, jenž na prvním tréninku v hale přivítal ještě neúplný tým bez největších hvězd jako Marek Kvapil, Ladislav Šmíd či účastník posledního MS Libor Hudáček, kteří se chystají individuálně.

První trénink hokejistů Liberce v letní fázi přípravy. Útočník Rostislav Marosz.

Radek Petrášek, ČTK

Vicemistrům už chyběl i gólman Roman Will, jenž přestoupil do švédského Rögle, či Dominik Lakatoš (Vítkovice), naopak dorazily posily Rostislav Marosz a navrátilec Michal Bulíř. „Jsme rádi, že je máme. Jsou to velice dobří kluci a útočníci, kteří nám pomohou zvýšit produktivitu," přivítal je syn legendárního hokejisty a trenéra Josefa Augusty. Kádr zatím považuje za hotový z devadesáti procent.

„Jsem rád za tuto šanci. Když jsem dostal nabídku, byl jsem z ní nadšený a doufal jsem, že to klapne. Udělám všechno proto, abychom tady byli úspěšní. Na novou sezonu se těším," slíbil Marosz, jenž v minulé sezoně hrál v Pardubicích.

Severočeské hokejisty nyní čeká čtyřtýdenní tréninkový blok, který si v polovině zpestří přípravou na ledě. Poté budou mít dva týdny dovolené. Před vstupem do Ligy mistrů na konci srpna bílé šelmy sehrají čtyři přípravná utkání, mimo jiné s Chabarovskem a Novokuzněckem.