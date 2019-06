Jágr oznámil nadstandardní spolupráci a připustil bombu: Vždycky to mezi námi fungovalo

„Těší mě, že jsme se se Slovanem domluvili na nadstandardní spolupráci. Vždycky to mezi námi fungovalo a letos to chceme ještě vylepšit. Po postupu do extraligy k tomu máme nové možnosti," uvedl Jágr.

Vzájemné uvolňování hráčů formou střídavých startů či hostování bude podle sedmačtyřicetiletého legendárního útočníka výhodné pro obě strany.

„Jakýkoliv hráč Kladna se může objevit v ústeckém dresu, v případě potřeby nám zase pomůže Ústí a jejich hráč dostane šanci zahrát si extraligu," plánuje Jágr, který nevyloučil, že by i on mohl v některých zápasech nastoupit v dresu ústeckého klubu.

„Je to pravděpodobný, ta možnost tam určitě je. Věřím tomu, že nejenom já, ale dá se říct, že skoro všichni hráči z našeho týmu by si mohli za Ústí zahrát. A naopak," dodal Jágr.

Nastoupí Jágr i za Ústí?

„Pokud by se tak stalo, bylo by to pro Ústí asi to nejlepší, co by mohlo nastat," usmívá se portovní jednatel a trenér ústeckých hokejistů Vladimír Evan.

K uskutečnění dohody přispěl i fakt, Evan pochází právě z Kladna. „Osobně se známe dlouhou řadu let, vybudovali jsme si k sobě důvěru a jsem stoprocentně přesvědčený, že si dokážeme vždycky vyjít vstříc," reaguje jeho kladenský protějšek David Čermák.