Jágr oznámil nadstandardní spolupráci: Vždycky to mezi námi fungovalo

Posledních pět sezon by byla vzájemná spolupráce nemyslitelná, když oba týmy působily v druhé nejvyšší soutěži, postupem Rytířů o patro výš už jí ale nic nebrání. Hokejové kluby Kladno a Ústí nad Labem se dohodly na úzkém partnerství pro nadcházející ročník, které přinese například vzájemné doplňování kádrů.

„Těší mě, že jsme se se Slovanem domluvili na nadstandardní spolupráci. Vždycky to mezi námi fungovalo a letos to chceme ještě vylepšit. Po postupu do extraligy k tomu máme nové možnosti," uvedl majitel Rytířů Jaromír Jágr.

Vzájemné uvolňování hráčů formou střídavých startů či hostování bude podle sedmačtyřicetiletého legendárního útočníka výhodné pro obě strany.

„Jakýkoliv hráč Kladna se může objevit v ústeckém dresu, v případě potřeby nám zase pomůže Ústí a jejich hráč dostane šanci zahrát si extraligu," plánuje Jágr.

K uskutečnění dohody přispěl i fakt, že sportovní jednatel a trenér ústeckých hokejistů Vladimír Evan pochází právě z Kladna. „Osobně se známe dlouhou řadu let, vybudovali jsme si k sobě důvěru a jsem stoprocentně přesvědčený, že si dokážeme vždycky vyjít vstříc," reaguje jeho kladenský protějšek David Čermák.