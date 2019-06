Jágr: Jsme jako škodovka, kdyby nastoupila do závodu formule 1. Odejde Plekanec do Komety?

Sestavuje kádr na extraligu, do které se jeho Kladno vrací po pěti letech. Sedmačtyřicetiletý majitel a zároveň útočník hokejových Rytířů Jaromír Jágr si dobře uvědomuje, že nemůže aplikovat stejný model jako v uplynulé sezoně, kdy v první lize tým postupně doplňoval, aby byl nejsilnější až na play off a baráž. Zahraje si extraligu i on sám a bude v mužstvu pokračovat Tomáš Plekanec, jehož láká do svých sítí brněnská Kometa?

„Jdeme do neznáma," přiznává Jágr pro Kladenský deník, že extraliga bude pro Středočechy mnohem náročnější než první liga.

„Nebojím se toho, ale těžko můžeme praktikovat plán z loňska, kdy jsem věřil, že i s juniory v sestavě uhrajeme play off, ušetříme si dost peněz na play off a pak se silnějším mužstvem budeme hrát rozhodující zápasy. V extralize musíme být připraveni na sto procent od prvního zápasu, každý bod pro nás bude klíčový," soudil Jágr, u příležitosti zveřejnění spolupráce Rytířů s prvoligovým Ústím nad Labem, za které by teoreticky mohl odehrát i některé zápasy.

Během letní přestávky podepsal coby kladenský majitel nové smlouvy s brankáři Cikánkem a Brízgalou, útočníky Melkou a Tomášem Kautem. Velkou posilou by měl být forvard David Stach, který se do Kladna vrací po třech letech strávených v Plzni. Namířeno sice měl do Sparty, z osobních důvodů se ale s Pražany dohodl na rozvázání kontraktu a kývnul Rytířům.

Citelnou ztrátou naopak může být odchod produktivního obránce Jiřího Říhy do Litvínova. „Některé odchody mrzí víc než jiné. Pytlák je výborný hráč, má výbornou střelu, je skvělý na přesilovce. Na druhou stranu jsou ve sportu obrovské peníze a my nemůžeme bránit hráči, kterému jinde nabídnou daleko lepší podmínky, aby odcházel," krčí Jágr rameny.

Jaromír Jágr (vlevo) v diskuzi s kladenskými spoluhráči Jiřím Říhou (uprostřed) a Matyášem Zelingrem.

Vlastimil Vacek, Právo

Po úspěšně zvládnuté baráži avizoval, že většinu prvoligového kádru by chtěl podepsat i pro extraligu. To se mu z převážné části podařilo, zatím se nedohodl s obránci Nashem, Svedlundem a Petrem Hořavou.

Po dvou až třech posilách se poohlíží i v zahraničí. „Hlavně si ale nemůžeme dovolit podepisovat, jen abychom měli hráče, ale aby to byly opravdové posily. Nemůžeme si dovolit chyby, a proto nad každým krokem přemýšlíme," ujišťuje Jágr kladenské fanoušky.

Ti by ze všeho nejvíc uvítali, kdyby v mužstvu zůstal i Tomáš Plekanec. Šestatřicetiletý útočník se v minulé sezoně po konci v NHL vrátil do Kladna, před startem play off ale formou střídavých startů vypomáhal i extraligovému Brnu.

Zůstane Tomáš Plekanec v Kladně, nebo znovu oblékne dres brněnské Komety?

Vlastimil Vacek, Právo

A Kometa o vynikajícího defenzivního centra hodně stojí i nyní. Plekancově přesunu do Brna navíc nahrává fakt, že v moravské metropoli žije se svou partnerkou Lucií Šafářovou.

„Se všemi posilami, s nimiž jednáme, se jen musíme domluvit na podmínkách. Až se dohodneme, bude kádr z devadesáti pěti procent uzavřený a jen budeme čekat na zvláštní situace. Což je třeba Pleky," tvrdí Jágr.

„Respektujeme jeho soukromí a všichni víme, čím si prochází. Situace se rozuzlí, až nastane správný čas. Jsou tady nějaké domněnky, může to vypadat tak či onak, ale vše jsou jenom spekulace. Až budeme vědět, půjdeme dál," řekl Jágr na adresu Plekance, nejproduktivnějšího hráče letošního play off první hokejové ligy.

Bezprostředně po jeho skončení nechtěl Jágr slibovat, jestli bude extraligu hrát za Kladno i on sám. Minulý týden ale na sociální sítě umístil fotografii, jak se připravuje v posilovně. Fanoušky tím navnadil, že jej znovu uvidí na ledě.

„Ale to ještě neznamená, že opravdu trénuji, když jsem tam dal fotku," usmál se Jágr. „Uvidíme, jak se budu v tréninku cítit, protože i loni jsem chtěl hrát od začátku a pak to z různých důvodů nešlo. Člověk si může udělat plán, ale osud je proti," vzpomínal Jágr na uplynulou sezonu, do které kvůli zdravotním problémům zasáhl až v závěru základní části.

Ať už bude blížící se extraligová sezona na ledě s ním, nebo bez něj, Rytíři do ní nepůjdou s cílem pouhé záchrany. „Samozřejmě bych chtěl vyhrát extraligu, kdo by nechtěl," smál se Jágr, pak už ale pokračoval vážným tónem.

Jaromír Jágr nastupuje na kladenský led.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je to jako by nastoupila škodovka do závodu formule 1 a chtěla vyhrát. A to není nic proti škodovce, jen srovnání. Já si prostě jen nemyslím, že můžeš jít do soutěže s jiným cílem, než že budeš vyhrávat. I když jsi outsider," míní nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL.

„Nezáleží, jaké máš mužstvo, ale čemu věří. Těžko můžeme jít do soutěže s tím, abychom se jen zachránili. Ano, bude to náš základní cíl, ale jen s tím bychom těžko vystačili. Pochopitelně nám však nesmí scházet pokora a respekt," uzavírá Jágr.