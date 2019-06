Ukáže se Jágr v dresu Ústí nad Labem? Záleží na Jardovi, říká trenér

Byla by to prvotřídní senzace a stadion by praskal ve švech, kdyby se legendární hokejový útočník Jaromír Jágr ukázal v první Chance lize v dresu Ústí nad Labem. A šance, že se tak stane, existuje. Klub, který skončil v uplynulé sezoně na předposledním místě, totiž bude spolupracovat s extraligovým Kladnem. „Fanoušci to samozřejmě vnímají, a to hlavně kvůli Jardovi Jágrovi,“ přiznává jednatel ústeckého klubu a trenér A-mužstva Vladimír Evan.

Jak se zrodila spolupráce s extraligovými Rytíři?

Chtěli jsme spolupracovat s Kladnem už před pěti lety, kdy hrálo naposledy extraligu. Ale pak spadlo a oba týmy byly ve stejné soutěži. A to se těžko spolupracuje... Přesto pak za Ústí hráli kladenští hokejisté Tenkrát, Kuchler, Petr Hořava, Melka. A v Ústí v minulosti působili i kladenští trenéři Jindřich Lidický starší, otec nynějšího kouče, Zdeněk Müller, Miloslav Hořava i Miroslav Mach, který odvedl výbornou práci a pod jeho vedením jsme porazili Kladno v play off (směje se). Teď jsme doladili detaily a pro Ústí je zajímavé, že před vstupem do soutěží sehraje v neděli 8. září generálku s Kladnem.

Máte vizi, jak výrazná by měla hráčská výpomoc z Kladna být?

O tom rozhodne Kladno podle výkonnosti hráčů. Jarda Jágr chce všem dát stejnou možnost, aby zahájili přípravu na Kladně. Oba týmy jdou na led 22. července a zhruba v polovině srpna by se někteří hráči mohli přesouvat do Ústí. Postupné doplňování jistě přijde. Ústí patří mezi nízkorozpočtové kluby a spolupráci s extraligovými celky se nevyhneme. Loni jsme to praktikovali s Mladou Boleslaví, což nám vyhovovalo i z hlediska vzdálenosti mezi městy. Nechceme ale hráče na střídavé starty, nebo aby jen pendlovali. Něco takového jsme zažili, když se tady protočilo moc hráčů, což není dobré. Tvoříme nějaký základ kádru a jeho jádro.

Hokejový útočník Jaromír Jágr během utkání Chance ligy diskutuje s Tomášem Plekancem.

Vlastimil Vacek, Právo

Fanoušky bude jistě nejvíce zajímat, jak to bude s Jaromírem Jágrem. Je šance, že si zahraje první ligu v ústeckém dresu?

To jsou předčasné úvahy, ale Jarda Jágr nevyloučil, že k tomu může dojít. Ale taky nemusí. Prohlásil, že je pravděpodobné, že by mohl za Ústí nastoupit. Pokud ta situace nastane, záleželo by na jeho dohodě s trenéry Kladna, jak by to vypadalo.

Registrujete větší zájem veřejnosti o ústecký hokej v souvislosti se spoluprací s Jágrem a Kladnem?

Uvědomujeme si, že Jarda Jágr je takovou osobností ve sportovním životě, že přitahuje pozornost lidí. A média sledují každý jeho krok, to je pochopitelné.

Za Ústí v minulé sezoně chytal brankář Stezka, který ale odešel do jiného prvoligového klubu. Už za něj máte náhradu?

Aleš Stezka si vedl výborně, když u nás hostoval z Chomutova a předtím byl kmenovým hráčem Liberce. V Ústí si to oblíbil, měl zájem zůstat. Rozhodoval se pak mezi Ústím a Havířovem. Po sportovní stránce dal přednost Havířovu, který měl skvělou sezonu. Na Kladně je talentovaný gólman Stahl, který chytal za Řisuty. Mluvil jsem s jejich trenérem Martinem Procházkou. Od něj přišly dobré reference.