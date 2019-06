Sportovní ředitel Sparty Petr Ton: Chceme hrát o medaili. Kdo by ještě mohl přijít?

U fanoušků hokejové Sparty se stal zbožňovanou modlou. Během jedenácti sezon vytvořil Petr Ton historický klubový rekord v počtu gólů (293) a s Pražany dobyl dva extraligové tituly. Po pěti letech se bývalý skvělý útočník do svého srdcového klubu vrátil, aby usedl do křesla sportovního ředitele.

Zvažoval jste tu nabídku dlouho?

Vůbec. Pro mě to byla velká výzva a nebylo proč se rozmýšlet. Oslovil mě Vít Šubert. Když jsem ve Spartě hrával, měl vysokou funkci u generálního partnera klubu. Jeho kluk tady hrával, takže jsme se spolu potkávali. Znal moje myšlení. Dal mi možnost se sejít s generální manažerkou klubu Bárou Snopkovou Haberovou a poté i s novým majitelem Karlem Pražákem. Ale mezi kolika kandidáty jsem figuroval, to nevím.

V minulé sezoně jste s Liborem Procházkou trénoval v Kladně dorost a působil jste také v roli televizního experta pro stanici O2 TV Sport. Bavilo vás komentování?

Hrozně. Je to adrenalin, byl jsem nervózní. Čím jsem totiž starší, tím jsem nervóznější, všechno prožívám a o to víc se musím připravovat.

Petr Ton byl velkou oporou pražské Sparty

Milan Malíček, Právo

S manažerováním nemáte tolik zkušeností, ale hokejově činný jste byl opravdu hodně.

Ano, pomáhal jsem Martinu Štrbovi jako trenér v hokejové škole. Spolupracoval jsem také s agentem Martinem Ančičkou a s Petrem Tenkrátem jsme kdysi absolvovali kurzy na kondičního fitness kouče. Chtěl jsem se zdokonalit v anatomii, i když bylo náročné dělat ve 44 letech zkoušky. Zároveň mě vždy zajímala manažerská činnost. Takže vím, do čeho jdu.

Vaším pomocníkem ve vedení klubu bude další sparťanská ikona Jaroslav Hlinka, který se stal sportovním manažerem. Proč jste si vybral právě jeho?

Dostal jsem za úkol vytvořit tým. Potřeboval jsem mimo jiné člověka, který bude dělat sportovnětechnického sekretáře. Tedy někoho, kdo rozumí sportu. Mám štěstí, že Jarda je největší sparťanská legenda historie a zrovna končil kariéru. Jsme každý úplně jiný, ale na ledě jsme si rozuměli. A vždycky jsme si měli co říct a máme podobný pohled na hokej.

Sparťanský útočník Petr Ton v utkání 29. kola Tipsport extraligy proti Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Bude vaším hlavním oponentem?

Ne, on má velkou pravomoc, je klasický sportovní manažer, který bude řešit extraligové a prvoligové hráče, komunikovat s agenty a manažery kvůli doplnění kádru, protože sám bych tohle momentálně nestíhal. Jardu mám také víc na skauting, spolupráci s Uwe Kruppem a A-týmem, abych já mohl řešit celý chod mládeže a celého sportovního úseku.

Jak funguje spolupráce mezi vámi a Barborou Snopkovou Haberovou?

Díky tomu, že se dává dohromady celý barák, tak spolu řešíme hodně věcí. Sportovní témata včetně záležitostí, jako jsou regenerace, rehabilitace či třeba tělocvična, mám na starosti já. A Bára jako generální manažer a předseda představenstva má pod kontrolou chod celého klubu. Tedy marketing, obchodní oddělení, finance, sponzory a milion dalších věcí...

Jaký jste si stanovil ve Spartě první cíl?

Hrát o medaili, tedy v play off přelézt čtvrtfinále. A abychom to měli jednodušší, bylo by dobré skončit po základní části mezi prvními šesti týmy, abychom nemuseli do předkola a ušetřili síly. Tým je z velké části stejný. Kluci už poznali trenéra Kruppa. Jeho nadšení, charisma a zápal jsou neskutečné. Teď to hlavně přenést na kluky, aby předváděli především v domácím prostředí lepší výkony. I když jsme dlouho nezískali titul, loňská návštěvnost ukázala, že lidi se o hokej dost zajímají a do O2 areny si cestu najdou.

Co prioritně řešíte?

Aktuálně hlavně podobu A-týmu pro novou sezonu. Zároveň už proběhly personální úpravy v naší mládežnické akademii, což byl jeden z prvních úkolů, který bylo třeba neprodleně vyřešit.

Petr Ton přebírá cenu za hokejistu sezony

Vlastimil Vacek, Právo

Budete u hráčů a realizačního týmu vyžadovat vykání?

Ne, všem hráčům i realizačnímu týmu jsem nabídl tykání. Hlavní je si nastavit správně mantinely, aby všichni pochopili mou vizi a tvrdě makali. O tykání a vykání to vůbec není.

Mluvil jste už s Uwe Kruppem. Jaké jste měl z debaty dojmy?

Hodně pozitivní. Z jeho slov jsem cítil hroznou energii. Navíc mančaft tím, že zůstal z valné většiny stejný, už zná jeho myšlení, mentalitu a chování. Od hráčů očekáváme, že budou ještě zarputilejší, bruslivější a odolnější, ale i hravější, kreativnější do ofenzivy.

Získali jste čtyři posily do útoku. Plánujete přivést do týmu i produktivního obránce?

Pracujeme na tom. Uvidíme, kteří hráči z Evropy podepíšou do 15. června smlouvy v NHL. Potřebujeme do Sparty typy, kterých mají Švédové v zámoří desítky. To znamená oboustranného beka, který dokáže při přesilovkách rozhodovat zápasy, výborně zvládá souboje jeden na jednoho a pod tlakem nepanikaří. Sparta je specifická. Všude je tlak, a čím víc se prohlubuje čekání na úspěch, tím je tlak větší. Takže je hrozně důležitá povaha hráče. Když budu mít k dispozici herně skvělého ofenzivního obránce, ale nezapadne mi charakterově do týmu, tak ho odmítnu.

Byl jste vyhlášeným kanonýrem a právě střelec v loňské sezoně ve Spartě chyběl...

Věřím, že někdo vylítne. Ale zároveň neříkám, že když je někdo ve střeleckých statistikách výrazně dominantní, že to pomůže k úspěchu. Hokej je kolektivní hra, a když budu mít šest nebo sedm patnáctigólových kluků, bude to lepší než hrát na jednoho třicetigólového.

Jak to vypadá s útočníkem Danielem Přibylem, jenž v uplynulé sezoně do extraligy vůbec nezasáhl?

Dan je pořád součástí týmu, přišel sem loni zraněný. Teď je po dalším zákroku kolena, rehabilituje a víc budeme vědět za pár týdnů. On si musí říct, jestli je v pořádku a kdy nastoupí. Mluvili jsme s ním a jeho chuť je velká. Zájem je oboustranný.