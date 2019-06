Zajímavá posila pro Plzeň! Na zkoušku přichází syn někdejšího vynikajícího reprezentanta

„Zack bude s naším týmem trénovat teď na suchu a počítáme s ním i do druhé části přípravy, tedy až se začneme připravovat na konci července na ledě. Je to mladý vysoký bek s velkým potenciálem a budeme rádi, když si vybojuje místo u nás v klubu," uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

„Se Zackem jsme si nestanovili žádný konkrétní termín, do kterého se musíme rozhodnout. Teď je jen na něm, jestli nás přesvědčí," doplnil Vlasák.

https://www.facebook.com/hcplzen1929/posts/10156620664609472

Zack Malík se sice narodil v americkém Raleigh, hokejově ale vyrůstal ve Vítkovicích. Minulý rok reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa hráčů do osmnácti let. Před dvěma lety zamířil z Vítkovic do Kanady, kde si vyzkoušel juniorskou OHL. V 70 zápasech za Sudbury a North Bay posbíral 23 bodů.

Hokeji se věnuje i jeho o rok mladší bratr Nick, který letos vychytal juniorům Třince extraligový titul.