Hokejista Klimek si vzal rakety a vyhrál svůj první mistrovský titul v kariéře

Neuvěřitelný kousek! Hokejový útočník Lukáš Klimek měl v minulosti k domácímu titulu už několikrát velmi blízko. Až nyní se mu povedlo dostat se až na vrchol. Nebylo to však na ledě, nýbrž na kurtech. V rámci letní přípravy se Klimek rozhodl pro zpestření zúčastnit se svého prvního turnaje v racketlonu. A v kategorii nováčků získal mistrovský titul. „Zní to pěkně, že jsem se stal mistrem republiky. To se mi zatím v žádném jiném sportu nepovedlo," tvrdí Klimek.