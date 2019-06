Hokejoví brankáři se rozhodli pomáhat. Hrubec rozjel projekt Saves Help

Už si pomalinku balí věci. V čínském týmu KHL Kunlun Red Star se má reprezentační gólman Šimon Hrubec hlásit zhruba za měsíc. Ještě dříve, než odletí ale vypustil v Ostravě do světa zajímavý projekt pro hokejové brankáře Saves Help – Zákroky pomáhají.

Brankář Šimon Hrubec (vlevo) a Patrik Bartošák v Ostravě vypustili do světa charitativní projekt Saves Help.

„Mám spoustu přátel mezi lékaři, policisty nebo hasiči a vždy jsem přemýšlel nad tím, jak i já mohu pomoci lidem, kteří to potřebují. Jako dítě jsem v časopise viděl hokejového brankáře chytat dolar a řekl jsem si: Ano! To je ono. Místo puků bychom mohli chytat koruny. Je to asi tak rok, co jsem nad tím začal vážně uvažovat a oslovil první extraligové brankáře. Byl jsem překvapený, že mě téměř nikdo neodmítl," přiblížil zrod projektu, ve kterém brankáři pošlou na účet Saves Help za každý svůj zákrok v sezoně minimálně desetikorunu.

Dvaadvacet českých a slovenských gólmanů se zapojilo hned do nultého ročníku, dalších sedm se přidá v příští sezoně. A přestože Saves Help (www.saveshelp.cz) oficiálně teprve odstartuje v nové sezoně, už v nultém ročníku se vybralo 245 750 korun. Mezi prvními, kteří se do projektu Šimona Hrubce zapojili, byl jeho nástupce v třinecké brance Patrik Bartošák.

„Šimon mě s tím seznámil na turnaji Karjala a byl jsem z toho nadšený. Když máme možnost udělat dobrou věc, tak je to naše povinnost," řekl brankář jenž měl ve Vítkovicích v minulé sezoně suverénně nejvíce zákroků, proto poslal na transparentní účet nejvyšší částku.

Brankář Šimon Hrubec podepisuje dres, vedle něj sedí Patrik Bartošák.

Jiří Tomaškovič, Sport.cz

Další brankáři, kterým se zdál jejich příspěvek malý, jej navýšili. „Třeba Matěj Machovský řekl, že měl tak málo zákroků, že to musí zdvojnásobit. Také Pavel Francouz se rozhodl dát za každý zákrok dvacetikorunu. Totéž jsem udělal i já," přiblížil Hrubec, jenž by do projektu rád zapojil všechny extraligové brankáře i ostatní Čechy z KHL i NHL. „Desetikoruna je minimum a počítají se zásahy v základní části. Je pak na každém, jestli k tomu připočítá i play off, play out, reprezentaci a zda dá deset, dvacet či třicet korun," nastínil Hrubec.

Výtěžek sbírky a doprovodného prodeje reklamních předmětů v eshopu půjde na vybraný charitativní projekt. První peníze dostanou čeští parahokejisté. „Jako zakladatel jsem si ponechal právo vybrat tři příběhy, o kterých pak všichni, kdo se do projektu zapojí, rozhodneme. Letos jsme zvolili parahokejisty, kterým necháme vyrobit sedmery saně a každý extraligový klub dostane jedny," přiblížil 27letý rodák z Vimperka Hrubec.

„Když vidím tu zpětnou vazbu, tak věřím, že budeme pomáhat léta. Chceme lidem vracet radost do života, proto peníze v budoucnu nepůjdou jen do sportovních aktivit. Rád bych jednou třeba koupil nějaký faktu důležitý lékařský přístroj," nastínil plány Hrubec.