Návrat po pěti a půl letech! Pardubice získaly účastníka dvou světových šampionátů

„Mám velkou radost, že se nám podařilo po comebacku Jana Koláře zrealizovat také návrat Roberta Kousala. Vnímám to i jako další signál pro kluky, kteří v Dynamu vyrostli, působí v zahraničí a uvažují o návratu do extraligy. Robert je v ideálním hokejovém věku, rád by ještě hrál v zahraničí, i proto byla jednání složitá a dlouhá. Výsledkem je roční kontrakt s možností odchodu do zahraničí," uvedl pro oficiální stránky pardubického klubu jejich generální ředitel Martin Sýkora.

Osmadvacetiletý Kousal prošel v Pardubicích mládežnickými kategoriemi a v sedmnácti letech si poprvé zahrál i za A tým Dynama. S ním v roce 2010 a i o dva roky později vyhrál extraligový titul. V domácí nejvyšší soutěži, v níž nastupoval výhradně za Pardubice, odehrál dohromady 248 zápasů, v nichž vstřelil 40 branek a dalších 58 jich připravil.

Uprostřed sezony 2014/15 se poprvé v kariéře rozhodl vyzkoušet zahraniční angažmá, během posledních pěti a půl let hrál KHL za Podolsk a Novokuzněck, švýcarskou ligu za Davos a uplynulý ročník strávil ve švédském Brynäs.

„Po pěti a půl letech v cizině jsem zvažoval více možností. Rozhodl jsem se vrátit do české nejvyšší soutěže a pomoci klubu, který mě vychoval, hlásí šikovný útočník, jenž startoval i na dvou světových šampionátech (2016 a 2018) a v reprezentaci vstřelil v 49 duelech devět gólů.

„Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo dotáhnout návrat dalšího pardubického hráče. Získali jsme do našich řad dalšího Pardubáka, který se vrací do svého klubu, aby mu pomohl. Robert je velmi kvalitní centr, má mnoho zkušeností ze zahraničních lig, jeho příchod bude, věřím, velkým přínosem pro celý tým," míní sportovní manažer Pardubic Jaromír Kverka.

„V kontaktu jsme byli od začátku letní přípravy, denně s ním hovořili kluci z Pardubic, dalo by se říci, že jsme na tomto úkolu pracovali kolektivně. Jsem rád, že se Robert přiklonil radši k nám než k jiným klubům. Robertova rozhodnutí si velmi vážíme, je skvělé, že v jeho rozhodování zvítězilo pardubické srdce, to je obrovsky pozitivní," poznamenal šéf sportovního úseku Dynama.

Kousal je tak už sedmou letní posilou Pardubic. Před ním už Východočeši získali obránce Jana Koláře s Michalem Ivanem a útočníky Coreyho Lockeho, Denise Kindla, Martina Látala a Radoslava Tybora.