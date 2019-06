Kanadský útočník O’Donnell se stal posilou Kladna

Kanadský útočník Brendan O’Donnell se stal posilou hokejistů Kladna. Sedmadvacetiletý rodák z Winnipegu začal uplynulý ročník v finském klubu KooKoo Kouvola a na začátku října odešel do Dornbirnu do EBEL.

Ve třech utkáních v nejvyšší finské lize O'Donnell nebodoval. V EBEL si ve 43 zápasech připsal 53 bodů za 33 branek a 20 asistencí. V pořadí kanonýrů byl čtvrtý a v produktivitě dvanáctý.

"Dostali jsme nabídku od Brendanova agenta. Zjišťovali jsem si na něho reference z loňské sezony, s čímž nám pomohl André Lakos, který ho zná. Měl by plnit hlavně roli střelce. To se nám bude určitě hodit. Co jsem viděl několik zápasů EBEL ligy, tak tam se prosazoval. Bylo vidět, že to v sobě má a že umí dát gól," řekl klubovému webu Rytířů sportovní manažer a trenér nováčka extraligy David Čermák.

O'Donnella v roce 2010 draftovala v NHL Tampa Bay, která si jej vybrala v šestém kole na 156. místě, ale v nejlepší lize světa nehrál. Až do konce sezony 2014/15 hrál za University of North Dakota v NCAA. Následně působil dva roky v ECHL v celu Florida Everblades a šest utkání odehrál i v AHL za Texas.

V roce 2017 odešel do Kunlunu do KHL, za čínský celek nastoupil v 25 utkáních a připsal si v nich dvě asistence. Působil také v záložním týmu KRS Heilongjiang ve Vyšší lize, kde ve 13 duelech nasbíral 13 bodů za tři branky a deset asistencí.

Kladno v přípravě také otestuje dva své odchovance - útočníky Jakuba Müllera a Adama Kalaje, kteří strávili poslední sezonu ve Finsku.

Devatenáctiletý Müller hrál v juniorském týmu celku SaiPa Lappeenranta. "Kuba je výborně fyzicky připravený, je to dobrý bruslař a navíc je to pravák. Znám ho z dorostu, takže vím, co od něho můžu čekat. Nyní byl rok ve Finsku a i odtamtud na něho máme dobré reference," podotkl Čermák.

O rok starší Kalaj působil v juniorce týmu TUTO Hockey z Turku, za který sehrál i pět utkání v druhé nejvyšší finské soutěži. "Adama jsem trénoval asi tři roky v dorostu, takže ho dobře znám. Je výborně individuálně schopný, teď jde o to, aby to dokázal prodat i v zápasech," doplnil Čermák.

"Určitě všechny kluky vyzkoušíme v zápasech, kterých nás čeká dost. Na začátku přípravy dostanou šanci zejména mladí hráči. Jsme s Ústím, kam by měli někteří hráči odejít, domluvení na 10. srpnu. Do tohoto data bychom chtěli mít rozhodnuto, kdo tu na začátek sezony bude a kdo půjde do Ústí. Samozřejmě se to ale může měnit i v průběhu sezony," dodal Čermák.