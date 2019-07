Ředitel Liberce Pešán: Kostra týmu je hotová

„Je tady spousta mladých hráčů, kteří bojují o své místo v týmu, ale jeho kostra je opravdu hotová. Nevím, co by se muselo stát a kdo by nás musel oslovit, že by chtěl přijít, abychom se ho rozhodli přijmout. Chtěl bych do sezony vstoupit s týmem, který tady je," prozradil Filip Pešán, který sice po uplynulé sezoně přenechal trenérskou pozici svému dosavadnímu asistentovi Patriku Augustovi, v ředitelské funkci ovšem na severu Čech setrval.

„Na mých bedrech zůstala kontrola činnosti trenérů mládeže, organizování i kontrola chodu Benátek (farmy Liberce) a samozřejmě áčka, rozhovory s hráči. Taková záloha pro Patrika Augustu," vypočítal Pešán.

V poslední sezoně dovedl bílé šelmy potřetí za čtyři roky do finále, v něm prohrál s Třincem. Vicemistry již opustil gólman Roman Will, Dominik Lakatoš, Martin Ševc, Matěj Stříteský a nejproduktivnější hráč Marek Kvapil, naopak posílil navrátilec Michal Bulíř, Rostislav Marosz, Ronald Knot, Roman Graborenko a gólman Justin Peters. Jaký bude Liberec bez Kvapila? „To je spíše otázka na Patrika Augustu. Jsem však přesvědčený, že Marka nahradíme například Rosťou Maroszem, od kterého očekávám výbornou sezonu," poznamenal Pešán.

Doherty? Určitě pokračovat nebude

Pod Ještědem by již neměli pokračovat ani dva kanadští hráči Tyler Redenbach a Taylor Doherty. „Doherty určitě ne a Tyler je v určité fázi vyjednávání s námi, ale chci, aby ve čtvrté lajně nastupovali mladí kluci a Tyler je už zkušený hráč, který si ani čtvrtou formaci nezaslouží," vysvětlil Pešán, jenž nově šéfuje českému hokeji.

„Nemám však rozdělený čas pro klub nebo svaz, budu se snažit pracovat na obou frontách současně. Myslím, že to jsou i spojené nádoby," vysvětlil Pešán, který se za rok ujme i národního týmu po Miloši Říhovi. Bude poté pokračovat i ve funkci sportovního ředitele v severočeském klubu? „Tuto otázku jsem teď vůbec neřešil, řešil jsem dosud jen první rok a národní tým zatím ani nemám," odpověděl neurčitě Pešán.