Legendární hokejový útočník Plekanec podepsal s Kometou novou roční smlouvu

Senzační zpráva pro hokejové Brno. Dres Komety bude v následující sezoně oblékat legendární útočník Tomáš Plekanec. Ten podepsal s klubem novou roční smlouvu. Modrobílý dres oblékal i v minulé sezoně, kdy nastoupil do šestnácti zápasů základní části. Poté odešel do mateřského Kladna, se kterým vybojoval postup do nejvyšší soutěže. Informaci zveřejnily internetové stránky Komety.

„V první řadě rozhodl zájem Brna a zájem Komety. V loňské sezóně jsem zde strávil měsíc, věděl jsem tedy, do čeho jdu, jak organizace funguje, jaká je kabina. V Kometě je velká šance hrát o titul, zároveň je zde několik mladých hráčů, kteří jsou kvalitní, rád je budu sledovat a rád bych jim pomohl během sezóny v jejich hokejovém růstu," přeje si po svém příchodu Tomáš Plekanec.

„Jsem samozřejmě rád, že z nabídek, které Tomáš měl, se rozhodl pro Kometu. Věděl, do čeho jde, už tady byl s námi v uplynulé sezóně. Jen je škoda, že s námi nemohl absolvovat play-off, ale to už je pryč a nedá se s tím nic dělat. Věřím, že Tomáš bude vzorem pro naše mladé hráče, že jim má co dát a bude jim předávat zkušenosti. Je to kvalitní centr a díky jeho obrovským zkušenostem a bohaté kariéře nás posouvá jako tým zase o kus výš," říká majitel Komety Libor Zábranský.