Hvězdný Plekanec vybíral mezi Brnem a Kladnem. Co rozhodlo?

Vybíral jste i z jiných nabídek?

Bylo jich docela dost. I ze zahraničí. Já ale od začátku říkal, že se rozhoduju výhradně mezi Kladnem, odkud pocházím, a Kometou.

Proč to u vás vyhrálo Brno?

Rytířům jsem pomohl na jaře v baráži k návratu mezi elitu, ale teď jsem zvolil Kometu, která má přece jen vyšší ambice. V Brně je výborný mančaft, jenž v uplynulých třech letech slavil dvakrát mistrovský titul.

Vaše současná partnerka, bývalá tenistka Lucie Šafářová, v Brně bydlí. Hrály ve vašem rozhodování roli i osobní pohnutky?

To ne. Hlavními důvody byl zájem Komety a moje touha hrát v extralize hodně vysoko. Vždyť už nejsem nejmladší. To, že budu působit v Lucčině rodném městě, je bonus navíc.

Přesvědčoval vás majitel kladenského klubu Jaromír Jágr, abyste Rytířům pomohl i po postupu?

Ani ne. Pochopil mě. Také on ví, že ambice obou mužstev jsou odlišné. Jardovým úkolem teď bude tým v extralize stabilizovat, aby v ní vydržel déle než rok. Já věřím, že se mu to podaří. Kladno určitě nebude žádným outsiderem.

Jaké pro vás budou zápasy s Kladnem?

Samozřejmě dost speciální. Vždyť jsem tam vyrůstal a v dubnu jsem s Rytíři dosáhl na výrazný úspěch. Mám na něj nádhernou vzpomínku. Na ledě to ovšem hodím za hlavu, mojí touhou teď bude maximálně přispět k výhře Komety.

Tomáš Plekanec během utkání Chance ligy v dresu Rytířů Kladno.

Vlastimil Vacek, Právo

Komunikoval jste během léta s Martinem Eratem, s nímž jste loni za Kometu nastupoval v jedné formaci?

Ano. Ale také mě v pondělí příjemně překvapilo, že Martin má zájem v Brně ještě pokračovat. Budu rád, když naši spolupráci obnovíme. Věřím, že i díky němu bude nadcházející sezona pro nás úspěšná. Budu moc rád, když budeme usilovat o titul.

Na křídlo budete chtít zase některého z mladíků?

Přivítám, pokud to tak trenéři určí. Na mladé kluky se těším, v Kometě je talentovaných hráčů docela dost. Kupříkladu Karel Plášek, který na draftu udělal první krok do NHL. Teď se vrátil z Pardubic Horký, jehož jsem si všímal v baráži. Hrál moc dobře. A značný potenciál má podle mě i bek Pyrochta. Všem rád předám svoje zkušenosti.

Střídačce bude teď velet v roli hlavního kouče místo majitele klubu Libora Zábranského trenér Petr Fiala. Vy se s ním znáte, že?

Pamatuju se, že mě vedl v Kladně na začátku tisíciletí jako úplného mladíka. Od té doby jsme se ale zase tak často neviděli.

Legendy! Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec při poradě během utkání Chance ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Zaznamenal jste jeho výrok, že jste v minulé sezoně neměl v utkáních Komety na hokej pořádně nastavenou hlavu?

On měl zřejmě na mysli moji rodinnou situaci. Hlavním důvodem, že jsem nepodával optimální výkony, bylo ale spíš moje předchozí dlouhodobé zranění. Teď je ovšem situace v obou směrech už naštěstí jiná.

Šéf Komety Libor Zábranský naopak litoval, že vás Brňané nemohli využít v extraligovém play off. Jak se vám poslouchala jeho slova?

Samozřejmě že mě potěšila. On to ale řekl zřejmě pod dojmem toho, že se Kometě tentokrát nepovedlo přejít proti Liberci přes semifinále. Nikde ale není napsáno, že se mnou by se to podařilo. To už je ale minulost, důležité bude, abychom byli ve finále za necelý rok.