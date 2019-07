Sparta? Velká čest a obrovská motivace. Chomutov už mě prakticky nezajímá, hlásí Růžička

Je odchovancem Slavie, s níž v roce 2008 slavil i extraligový titul. Po pěti letech v Chomutově se útočník Vladimír Růžička do Prahy vrátil. Tentokrát však oblékne dres odvěkého rivala ze Sparty, proti níž v minulosti odehrál řadu vyhecovaných bitev. „Z mé strany to tak pikantní není. Pro mě byl spíš pikantní první trénink, protože ho trochu ho cítím," usmíval se 30letý centr, který by měl být v nové sezoně jedním z lídrů týmu.

Naznačil jste, že úvodní trénink na ledě měl grády. Jak na vás působil trenér Krupp?

Jako neskutečný profesionál. Trénink byl fakt super a měl docela říz. Byli jsme na ledě nějakých 50 až 55 minut a bylo to dobré. Lepší si dát pořádný dril, než tam strávit třeba hodinu 40 minut a jenom to prostát.

Těšil jste se, až to konečně začne naostro?

Dost, samozřejmě letní příprava nikoho moc nebaví. Teď to taky bude bolet, ale když člověk vidí led a puk, tak mu je už trošku líp.

Je pro vás angažmá ve Spartě velká výzva?

Přišel jsem do klubu, který je jeden z nejznámějších v republice. Pro mě je obrovská motivace a velká čest, když si za takový klub můžu zahrát. Chci mu pomoct k výsledkům, které by měl mít a udělám pro to maximum. Je začátek, takže si všechno musí sednout. Chci tu být co nejvíc platný, ne jenom koukat, jak to klukům jde. Ale na druhou stranu jde o kolektivní sport. Nikdy ten tým neudělal jeden hráč. Nebude to jenom o mně, ale o nás všech. Je potřeba, aby se udělala dobrá parta a užívali jsme si to všichni.

Přišla řada zvučných jmen. Co říkáte na kádr?

V mých očích je extrémně silný a jsem jenom rád. Doufám, že půjdeme daleko a potvrdíme to, na co je Sparta zvyklá z celkové éry.

Ve Spartě je vždy obrovský tlak. Jste na něj připravený?

Od Sparty se čekají ty nejvyšší mety. Na Spartu se každý tým chce pokaždé vytáhnout. Tak to bylo, je, a vždycky bude. Já si nechci připouštět tlak z okolí. Dávám si tlaky spíš sám na sebe, možná až moc. Chci si hlavně užívat hokej, aby mě bavil. A hlavně vyhrávat, protože prohrávat samozřejmě nikoho nebaví.

Sledujete na dálku situaci Chomutova, kde se měnili vlastníci?

Abych řekl pravdu, Chomutov jsem už úplně hodil za hlavu. Prakticky mě to nezajímá. Jsem rád, že jsem byl součást nějakého výsledku, co tam byl. Samozřejmě poslední rok nebyl dobrý, ale už to bylo určité vyústění problémů, které tam trvaly tři roky. Nebyla to otázka jenom jednoho měsíce, že nedostanete jednu výplatu a můžete se z toho zbláznit. Tři roky se furt řešilo, že vám dluží víc než jednu výplatu, a to člověka prostě už nebaví. Otravuje vám to jak normální život, tak život v kabině. Ale teď už jsem ve Spartě a koukám jenom dopředu.