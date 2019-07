Erat podstoupí v Americe operaci. Mám pořád chuť hrát, tvrdí opora Komety

Prozradíte, o co půjde?

Nebude to nic složitého. Potřebuju se zbavit něčeho, co mě na ledě dlouhodobě omezuje. Už nejsem nejmladší a tělo postupně odchází. Pokud tedy chci ještě nějaký čas hrát profesionálně hokej, musím být zdravý a vědět, že mohu při bruslení zrychlit, aniž bych se obával, že ve mně něco praskne.

Odhadnete dobu rekonvalescence?

Až to bude, tak to bude. Důležité je, abych se dal do kupy. Není rozhodující, jestli se k brněnskému mužstvu připojím za dva či za pět měsíců. Hlavní je, že mám pořád chuť hrát. Hrozně rád bych v příští sezoně nastoupil. Doufám, že se to povede. Chci mužstvu ještě pomoct k nějakému úspěchu.

Trenér Fiala míní, že jste nechtěl skončit bez titulu...

Kdybych se hodlal rozloučit s kariérou titulem, mohl jsem to udělat loni i předloni. Já ale chci být prostě dál součástí týmu, který má obrovskou hráčskou i fanouškovskou sílu. A jedním z dalších důvodů, proč chci pokračovat, je také to, že se Tomáš Plekanec rozhodl do Komety vrátit. Jsem za to rád. Je to pro mě další motivace.

Taky byste asi ještě rád předal zkušenosti mladším spoluhráčům, že?

To rozhodně. Kdo jiný, než my starší, by měl v tomto směru českému hokeji pomoct. V Kometě je spousta talentovaných borců. Třeba Kuba Brabenec nebo Karel Plášek.

Rozumíte rozhodnutí dosavadního brněnského kapitána Leoše Čermáka, který se naopak už rozhodl s aktivním hokejem skončit?

Tohle je věc, kterou si musí každý vyhodnotit sám. Ve své hlavě. Leoš je obrovská osobnost, považuju ho za svého kamaráda.

Sledujete, jak některé jiné extraligové kluby v čele se Spartou usilovně posilují?

Přeju jim v tom hodně štěstí. (úsměv).