Jágr: Je mi špatně! Horší by ale bylo si začít myslet, že jsem Superman

Jak se po tak dlouhé pauze cítíte?

Samozřejmě by bylo ideální, kdybych během léta trénoval každý den, jenže já jsem poslední tři měsíce nedělal vůbec nic. Takže po prvním tréninku s mužstvem na ledě se cítím přesně tak, jak jsem počítal. Teď jde jenom o to, jak rychle se do toho dostanu.

Tušíte, kdy byste mohl být v ideální kondici?

Na Vánoce? To už by mohlo být oukej. (směje se) Už 30. července hrajeme první z jedenácti přípravných zápasů, a když budu zdravej, odehraju všechny. Ale žádné velké plány si nedělám, všechno se může z minuty na minutu změnit. Pochopitelně vím, že když jsem se na to poslední tři měsíce vykašlal, o to to teď budu mít náročnější. O únavu ale nejde, tu jsem nikdy neřešil. Jde jenom o to, aby vydrželo zdraví. Když vydrží, v pohodě se přinutím. Tu vůli jsem měl vždycky, když byla kritická situace.

Jaromír Jágr se zapojil do tréninku kladenských Rytířů.

Jan Škvor, Sport.cz

Která část těla na prvním tréninku nejvíc trpěla?

Mám 121 kilo, což je o 15 víc, než když jsem hrával na Floridě. Zkoušeli jste někdy chodit s (zátěžovou) vestou? To pomalu nemůžeš ani jít. Věřím ale, že kila shodím. Když se mi to povede, bude to, jako bych celou přípravu trénoval s vestou. Kdo tohle může říct. (směje se)

Jaká by byla optimální váha?

105 až 107. Doufám, že se na ni do začátku sezony dostanu.

Bojovník MMA Karlos Vémola by to zvládl přes noc...

Jenže další noc už je zase zpátky na původní váze. (směje se) To by mi moc nepomohlo, musel bych shazovat na každý zápas.

Dosud jste o prodloužení kariéry nechtěl mluvit. Znamená tedy, když nyní podstupujete letní dřinu, že nehodláte končit?

Nemyslím si, že jsou tréninky taková dřina. Jsou daleko náročnější zaměstnání než hokej. Když z toho ale v pokročilém věku vypadneš, je daleko těžší pak zase naskočit. Já ale od sebe nic neočekávám. Dělám věci tak, jak mi dávají smysl a jak mi zapadají. Takže jsem vlastně rád, že mi po prvním tréninku bylo špatně. Horší by bylo, kdybych se cítil dobře. To bych si začal myslet, že jsem Superman.

Jaromír Jágr v dresu Kladna.

Vlastimil Vacek, Právo

Všiml jste si, že váš trénink sledovali i čínští hokejisté z týmu China Golden Dragons? Ti se v Kladně připravují na třetí českou nejvyšší soutěž, kterou budou hrát.

Všiml! Beru to tak, že jsou naší farmou. Kdo nebude dobře hrát, půjde do Číny. (chechtá se)

Kladno si extraligu zahraje po dlouhých pěti letech, vy jste ji naposledy okusil během výluky NHL v sezoně 2012/13. Víte, co vás v ní čeká?

Nevím. Jdu do neznáma, stejně jako většina našich hráčů. Že jsem extraligu hrál před sedmi lety, kdy jsem měl natrénováno z NHL a hrál jsem v té době ještě obstojnou roli v NHL, to teď nic neznamená. Neříkám, že tehdy pro mě byla extraliga snadná. Určitě ale byla jednodušší, než bude teď. Sedm let je strašně dlouhá doba a teď už, dá se říct, nehraju vrcholově nebo na té top úrovni. Na druhou stranu ale obavy z nejvyšší soutěže nemám.

Jaromír Jágr.

Vlastimil Vacek, Právo

Co vám dodává na klidu?

Našim hráčům prostě věřím. Věřil jsem jim už letos v baráži, i když všichni říkali, že absolutně nemáme šanci se do ní byť jen dostat. Jenže já byl stoprocentně přesvědčenej, že extraligu uděláme. A ta víra tam je pořád.

Jaké si tedy s Rytíři dáváte cíle?

Je pravda, že když jsi bohatý klub, můžeš si koupit dobrý hráče. Jenom to ti ale nic nezaručí. Hladovější hráči, kteří chtějí něco dokázat, sice možná nejsou tak talentovaní, ale víš, co od nich můžeš čekat. To o talentovaných - náladových hráčích říct nemůžeš. Takže bych to shrnul, že se extraligy nebojím, ale mám k ní obrovský respekt. Věřím, že v ní budeme hrát důstojnou roli, i když nám nikdo nedává šanci. Takové názory respektuju, ale neztotožňuju se s nimi.

Navzdory odchodu Tomáše Plekance do Komety?

Spousta lidí se mě na jeho přestup do Brna ptala a já na něj odpovím poprvé a naposledy. Když se loni vracel z NHL, byla určitá dohoda mezi třemi stranami - Kladno, Brno, Pleky. Nikdo dohodu neporušil, takže nesouhlasím s některými reakcemi fanoušků, že nás teď Pleky zradil. Tak to v žádném případě není. Byli jsme hrozně rádi, že nám v minulé sezoně pomohl v té nejdůležitější fázi, v baráži. Respektovali jsme, že tehdy chtěl hrát i extraligu, i nám totiž pomohlo, že se zápasově udržoval na vyšší úrovni, než kterou má první liga. A přece mu teď nemůže nikdo zazlívat, že chce na vysoké úrovni hrát dál. Nikde navíc není řečeno, že se po určité době nemůže vrátit k nám.

Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Tohle spojení už v příští sezoně po odchodu druhého jmenovaného do Brna nebude platit.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak by měla vypadat hra Rytířů, aby žádný z týmů nejezdil do Kladna rád?

Spoléhám na poctivou práci, že budeme tvrdě makat. Je jedna věc, že nás můžou porážet. Já ale můžu zaručit, že se suchým trikem z Kladna nikdo neodjede. Bude je to bolet.

Během léta Kladno posílili obránci Austin s Romančíkem a útočníci Stach s O´Donnellem. Plánujete ještě další příchody?

Některé týmy budou nabízet hráče, kteří se jim nedostanou do ofenzivních lajn, někam jinam a my budeme poslouchat nabídky, které přijdou. Najdou se mužstva, která začala skupovat všechny hráče na trhu a jiné budou muset uvolnit. Najednou totiž budou mít hokejisty, kteří byli zvyklí hrát první druhou lajnu a najednou jsou v pátý. Ze zkušeností vím, že to ne vždy bude fungovat. Zažil jsem to v Rangers, když jsem tam byl vyměněnej. Třetí nejproduktivnější hráč historie NHL tam najednou nastupoval ve čtvrté lajně. A Rangers neudělali sedm let play off.