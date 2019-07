Tohle je cesta do pekla, reaguje Jágr na kritiku Hrdiny, že ho zklamal

Dubnovou cestou do Číny po boku prezidenta republiky Miloše Zemana rozdělil své fanoušky. Jedna část na ní neviděla nic špatného, ta druhá za to naopak sedmačtyřicetiletého kladenského hokejistu Jaromíra Jágra odsoudila. Do majitele Rytířů se pustil třeba i jeho někdejší spoluhráč z Pittsburghu Jiří Hrdina, který prohlásil, že jej parťák, s nímž za Tučňáky dvakrát vyhráli Stanley Cup, zklamal. Jak na kritiku o 14 let staršího Hrdiny reaguje Jágr?

Co na Hrdinova slova, že jste ho nejen svou cestou do Číny zklamal, říkáte?

Dáváš mi otázku, na kterou můžu odpovídat deset minut. Ten rozhovor jsem nečetl, a i když mám Jirku Hrdinu rád, pořád je to názor člověka, který si možná něco přečetl a nemá další informace. Na to, že mě lidi strkají na určitou stranu, aniž bych se k tomu já sám vyjádřil, jsem si za poslední rok a půl po návratu do Česka zvyknul. To ale neznamená, že s tím souhlasím.

Vadí vám to?

Přijde mi, že se pořád rozdělujeme. Když nemáš stejný názor jako já, tak jsi proti mně. Neexistuje tady diskuse nebo respekt k názoru druhého, snaha o pochopení jiného úhlu pohledu. Nemáš stejný názor jako já? Tak to tě pak nemám rád. Jenže tohle je cesta do pekla. A to je věc, která mi vadí.

Jiří Hrdina v dresu Sparty při utkání veteránů.

Vlastimil Vacek, Právo

Takže Hrdinův pohled na vás respektujete...

Opravdu mi to nevadí. Jirku vždycky budu mít rád, i když řekne, že jsem ho zklamal. Pomohl mi. Že jsem někoho zklamal, aniž by stoprocentně věděl proč... Já mám určité věci, které musím dělat, protože jsem zodpovědný k lidem, kteří tady pracujou. Nikdo neví důvod, proč jsem do Číny jel. S politikou to nemělo nic společného.

V Číně jste se stal ambasadorem tamního hokeje. Rovněž byste se mohl stát tváří zimních olympijských her v roce 2022, které uspořádá Peking. Své důvody k cestě do Číny jste vysvětloval na svých sociálních sítích. Stejně jste ale u části lidí pochopení nenašel...

Jestli se některým lidem hodilo, že mě kvůli tomu někam zařadili, to je jejich věc. Nebudu tady trávit čas nad tím, abych něco někomu vysvětloval. To je zbytečný a stejně by to nepomohlo.

Co řekl Jiří Hrdina o Jaromíru Jágrovi Pro mě bylo zklamání (že byl v delegaci prezidenta Miloše Zemana při jeho cestě do Číny), ale je to jeho rozhodnutí. Já bych to neudělal. To, že je nejlepším českým hokejistou, který kdy hrál, už mu nikdo nevezme. Ale z mého pohledu je škoda, že se postavil na stranu lidí, jako je prezident Zeman nebo premiér Babiš. Zarazilo mě už to, že udělal reklamu s Babišem na jeho kuřata. Ale říkal jsem si, že jeden výstřelek asi nebude úplně důležitý. Ale vyjet do Číny už znamená určitou pozici, která se mi nelíbí. Je mi líto, že si není schopný vyhodnotit reálie zemí, jako jsou Rusko s Čínou, a že mu nevadí režimy, které tvrdě potlačují lidská práva a demokratické principy. Tím i následným vysvětlením, proč do Číny jel, mě zklamal. Podle reakcí lidí z mého okolí si myslím, že tímhle krokem ztratil i hodně fanoušků, a to je škoda. Když se spolu potkáme, nic mu vyčítat nebudu, protože jsou to jeho důvody a osobní věci, ale mě osobně jeho postoj zklamal. Zdroj: Deník N.

Proč myslíte?

Zjistil jsem, že lidi stejně neposlouchají, co říkáš. Všimnul jsem si, že když s většinou lidí vedeš rozhovor, pořád si melou to samé. Nedávají argumenty, to pak ani nejde diskutovat. Není moc lidí, kteří mají nějaký názor a dokážou ho po určité diskuzi a názoru druhého změnit.

Přemýšlel jste, čím to je?

Egem? Hrdostí? Nevím.

Jaromír Jágr má před sebou další hokejovou sezonu. Tři měsíce nic nedělal.

Jan Škvor, Sport.cz

V srpnu zamíří do Číny i hvězdný ruský útočník Alexandr Ovečkin, bude sloužit jako ambasador NHL...

Mě by spíš zajímalo, co na to říkají fanoušci v Rusku. Že Alex Ovečkin pojede do Číny.

Nevím.

Tak vidíš. (usměje se).