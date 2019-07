Člověk drží hokejku jako prase kost, přiznává Vondrka těžký návrat na led

Tři účasti na mistrovství světa, jedna olympiáda, celkem přes tisíc zápasů. Na konci července jsou na tom ale všichni stejně, po suché přípravě potřebují čas.

„Člověk drží hokejku jako prase kost, chce rychle změnit směr a brusle ho nějak odvážejí, ale tohle je normální. Jsme druhý den na ledě. Ještě to bude trvat, než to bude jako na konci sezony," přiznal pro klubový web kapitán Mladé Boleslavi, který v létě vyrazil na dovolenou do Chorvatska. Potřeboval ji.

„Jediný týden jsem si dal úplně oraz a hrozně mi to pomohlo psychicky, protože když člověk dělá osm devět týdnů to samé, tak to je trochu na hlavu. Po dovolený jsem měl zase do toho chuť," řekl Vondrka, který byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem týmu, nasbíral 41 bodů v základní části (17+24).

První přípravný zápas hraje Boleslav za dva týdny, letos jich bude méně než v minulých letech. „Trenéři říkali, že se bude víc trénovat, takže se zvolilo míň utkání. Takové zápasy se s ligou nedají srovnat, co se týče tempa. Někdy je lepší si kvalitně zatrénovat než hrát takový zápas a někam se ještě trmácet, je to dobře vymyšlený," pochvaluje si Vondrka.

Boleslav sehraje první přípravný duel 8. srpna s Litvínovem, celkem ji před startem nejvyšší soutěže čeká šest utkání. Zahajovací duel sezony 2019/2020 odehraje Boleslav 13. září doma proti Pardubicím.