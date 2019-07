Kouč Komety už má o Plekancovi jasno. Kdo bude novým kapitánem Brna?

Potěšilo ho, že se Tomáš Plekanec rozhodl pro návrat do Brna a že i další útočník s bohatými zkušenostmi z NHL Martin Erat by se měl k mužstvu po vyřešení zdravotního problému připojit. Trenér hokejistů Komety Petr Fiala je s kádrem, který má momentálně k dispozici, spokojený.

Nikdo další už do zahájení nového extraligového ročníku do Brna nepřijde?

Pokud se nepřihodí nic mimořádného, tak nikoli. Nikoho teď nesháníme. Případné další příchody by mohly být spíš kontraproduktivní. Máme silné mužstvo, které je schopné bojovat o titul.

Zisk titulu je vaším cílem?

Nebudu tvrdit, že ne. Nejsem alibista, abych říkal, že chceme do play off. Je mi ovšem jasné, že podobné ambice mají i další týmy. A vyhrát extraligu může jenom jeden.

Nová posila brněnských hokejistů. Kometě se na rok upsal útočník Tomáš Plekanec.

hc-kometa.cz

Jste rád, že máte nově v mužstvu Tomáše Plekance?

Samozřejmě. Je moc dobře, že je tady. Je to nesmírně zkušený hráč, který by nám měl hodně pomoct. Navíc ještě nikdy žádnou významnou soutěž nevyhrál, o to bude jeho motivace vyšší.

Kam s ním v sestavě počítáte?

Elitní Holíkova formace s Muellerem a Zaťovičem na křídlech je jasná. Takže bude zřejmě centrem druhého útoku. Po jeho boku by měl nastupovat mladý Plášek.

A později i Martin Erat?

Je to možné. Je dobře, že se Martin rozhodl v kariéře pokračovat. Podle mého názoru k tomu přispělo právě to, že má šanci znovu si zahrát s Tomášem Plekancem. Bude ovšem záležet na jeho zdraví. Pokud vím, absolvuje začátkem srpna v Americe lékařský zákrok. Věřím, že všechno dobře dopadne, a Martin nás za čas doplní.

Hala Rondo v Brně, kde hrají hokejisté Komety, má za více než deset milionů korun nové osvětlení, mantinely a plexiskla.

Václav Šálek, ČTK

Kdy by to mělo být?

Těžko odhadovat. Asi tak v listopadu. Nebo v prosinci.

Nebude mít teď mužstvo až příliš vysoký věkový průměr?

Nemyslím si. Vždyť už chybí třeba Leoš Čermák, který se rozhodl kariéru ukončit. A ještě víc jsme omladili mezi beky.

Kdo bude po Čermákovi, který přešel do managementu Komety, kapitánem týmu?

Martin Zaťovič. Je s tím už srozuměný.

Útočník Martin Zaťovič bude novým kapitánem Komety

Vlastimil Vacek, Právo

Chybějí vám na začátku přípravy na ledě někteří hráči?

Plášek je s reprezentační dvacítkou a americký forvard Mueller se přidá od srpna. A teprve sedmnáctiletý obránce Kučeřík se rozhodl, že zkusí štěstí v zámoří.

Jak je na tom zdravotně útočník Hruška, jenž se na jaře zranil v extraligovém semifinále s Libercem?

Trénuje s námi, avšak stoprocentně fit ještě není. Start extraligy v polovině září by ale měl stihnout.