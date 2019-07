Bartošák poslechl hlavu a srdce. Proto zvolil Třinec. Na nadávky jsem připravný, říká

Po třech skvělých sezonách ve Vítkovicích mohl hokejový brankář Patrik Bartošák jít chytal do Ruska, nabídku z Kontinentální hokejové ligy ale smetl se stolu a kvůli rodině zamířil k největšímu tuzemskému rivalovi, do Třince.

„Původně jsem měl v hlavě jen zahraničí, nehledal jsem jiný klub v extralize. Pak jsme ale zjistili, že přítelkyně je těhotná. To rozhodlo o tom, že jsem kývl na nabídku Třince. Rodinná pohoda je pro mě na prvním místě. Proto jsme nešli do Ruska, i když jsme mohli," říká brankář s nejlepší procentuální úspěšnosti uplynulých dvou ročníků extraligy.

Zatímco třinečtí fandové si mnou ruce, že úřadující mistr po odchodu Šimona Hrubce do čínského Kunlunu v brankovišti rozhodně neoslabil, příznivci Vítkovic Bartošákovo rozhodnutí nesou těžce.

„Chápu je, pokud to vidí jinak. Ale poslouchal jsem svou hlavu a srdce. Zvolil jsem v tu chvíli to nejlepší pro sebe i rodinu. Kdyby se ti, co to nemohou pochopit, postavili do mých bot a zapojili hlavu, tak by udělali to samé," je přesvědčený Bartošák.

Fanouškům rozumím

Rodák z Kopřivnice na Novojičínsku je připravený i na nenávistné pokřiky, které musel poté, co se před časem rozhodl z Ruska nevrátit do Ostravy, ale právě do Třince, snášet vítkovický odchovanec Zbyněk Irgl.

Brankář Šimon Hrubec podepisuje dres, vedle něj sedí Patrik Bartošák.

Jiří Tomaškovič, Sport.cz

„Takové zprávy už mi přišly. Chápu fanoušky, že mají svůj oblíbený klub. Klidně mě můžou brát jako zrádce i sprostě nadávat. Je mi to jedno. Nebudu to řešit, jsem na to připravený a těším se. Bude sranda," usmívá se Bartošák.

Z Vítkovic podle svých slov odešel v dobrém. „Hodně mi pomohly v mém těžkém období. Daly mi šanci se vrátit do branky, restartovat kariéru a za to jsem jim vděčný," připomíná Bartošák období, kdy v zámoří čelil nařčení z domácího násilí, kvůli kterému přišel o možnost dostat se do NHL.

Třinec patří do evropské špičky

„I proto necítím žádnou rivalitu. Ukončil jsem, bohužel týmově ne úplně podařené období a chytil šanci se posunout dále. Třinec je o několik levelů výše, patří do evropské špičky. To zázemí je tady šílené... Když jsem přišel do kabiny, tak to je NHL, to jsem v Česku neviděl. Hodně si to užívám," říká Bartošák, jenž tuší, že nahradit oblíbence třineckých fandů Hrubce nebude snadné.

Český brankář Patrik Bartošák během utkání Euro Hockey Challenge se Švýcary.

Vlastimil Vacek, Právo

„Šimon mi laťku nastavil hodně vysoko, ale já si vždy dávám ty nejvyšší mety. Vím, že v Třinci bude od prvního kola tlak na to, aby se titul zopakoval," má jasno 26letý reprezentační gólman.

První extraligový start v dresu s drakem na hrudi si připíše v pátek 13. září doma proti nováčkovi z Kladna. Tedy proti týmu Jaromíra Jágra „Nevěřím, že Jarda bude ještě hrát," směje se Bartošák. „Ale jestli jo, tak to bude super zážitek si proti němu zahrát."