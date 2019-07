Jágr to s ním zkusí. Využije kdysi obrovský talent jednu z posledních šancí?

„Je to určitě talentovaný hráč. Záleží, jak tu šanci uchopí. Moc jich už mít nebude. Jde o to, jak to vezme a jak se poučil z minulých let. Že na to hokejově má, to dokázal jindy. Slyším i hlasy, že kdyby chtěl, může být i nejlepší. Opravdu má všechno ve svých rukou," řekl o Réwayovi ve čtvrtek útočník a majitel Rytířů Jaromír Jágr.

Majitel bronzu z juniorského mistrovství světa v roce 2015 původně měl zamířit na zkoušku do Sparty, jejíž dres už v minulosti úspěšně oblékal, jenže z angažmá v pražském celku nakonec sešlo. „Věděli jsme, že Sparta o něj má zájem. Respektovali jsme to, je to její hráč. Čekali jsme spíš, jak se domluví se Spartou," dodal Jágr.

A protože se nedomluvil, vstoupili do hry o Réwaye Rytíři. „V pátek odpoledne Martin přicestuje do Kladna, aby se ubytoval a abychom doladili podrobnosti. Přichází k nám zkoušku, od pondělí bude trénovat s A-týmem," prohlásil pro stránky klubu jeho sportovní manažer a trenér David Čermák.

Réway si jméno udělal dobrými výkony ve Spartě, kterou ale v sezoně 2015/16 po roce a půl opustil, aby zamířil do švýcarského Fribourgu. Následně podepsal smlouvu s Montrealem a snil o NHL. Jenže kvůli problémům se srdcem byl nucen vynechal celý ročník 2016/17 a své původní formě už se nikdy nepřiblížil.

Martin Réway.

Jan Švanda, Právo

Sezonu 2017/18 začal v AHL v Lavalu na farmě Montrealu, kde ale odehrál jen pět zápasů a zamířil do Slovanu Bratislava do KHL. Jenže se mu příliš nedařilo a jeho pád pokračoval i v uplynulém ročníku. V něm nejprve neuspěl na zkoušce v extraligovém Hradci Králové, poté nastupoval za slovenský třetiligový Dolný Kubín a švédské druholigové Tingsryds. Celkem však v posledním ročníku odehrál jen dvanáct zápasů.

Podaří se mu navázat na výkony ve Spartě v Kladně, nebo půjde o další neúspěšnou štaci?