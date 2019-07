Réway je z Jágra unešený: Už jen vidět ho, je inspirující. Co řekl o testu na drogy a Spartě?

„Už jen kvůli němu, je to největší česká hvězda všech dob. Všichni víte, kolik udělal bodů, že je nejlepší Evropan v historii NHL. Je to skvělá příležitost od něj něco okoukat, třeba si s ním i zahrát. Udělám pro Jardu i Kladno maximum. Říkal mi, ať na sobě makám, že to dělám pro sebe," cituje Kladenský deník Réwayova slova k novinářům po pondělním tréninku.

Réway si jméno udělal dobrými výkony ve Spartě, kterou ale v sezoně 2015/16 po roce a půl opustil, aby zamířil do švýcarského Fribourgu. Následně podepsal smlouvu s Montrealem a snil o NHL. Jenže kvůli problémům se srdcem byl nucen vynechal celý ročník 2016/17 a své původní formě už se nikdy nepřiblížil.

Útočník Martin Réway v pondělí poprvé trénoval s kladenskými Rytíři, u nichž je na zkoušce.

Vít Šimánek, ČTK

Sezonu 2017/18 začal v AHL v Lavalu na farmě Montrealu, kde ale odehrál jen pět zápasů a zamířil do Slovanu Bratislava do KHL. Jenže se mu příliš nedařilo a jeho pád pokračoval i v uplynulém ročníku. V něm nejprve neuspěl na zkoušce v extraligovém Hradci Králové, poté nastupoval za slovenský třetiligový Dolný Kubín a švédské druholigové Tingsryds. Celkem však v posledním ročníku odehrál jen dvanáct zápasů.

Nyní je před ním další, možná poslední šance, jak svou kdysi nadějně rozjetou kariéru restartovat. O rodáka z Prahy se přitom zajímala i Sparta, jenže z návratu do ní nakonec sešlo. „Byli jsme dohodnuti na tříměsíční zkoušce s tím, že buď udělám tým a dostanu smlouvu do konce sezony, nebo ne. O víkendu před startem přípravy na ledě mi zavolali, že to chtějí změnit. Mají na to právo, ale pocit jsem z toho dobrý neměl, protože měnit smlouvu dva nebo tři dny před příchodem, to něco není v pořádku," vysvětluje Réway proč si nakonec se Spartou neplácl.

Martin Réway v kladenském dresu.

Vít Šimánek, ČTK

Odmítá, že by zkušební kontrakt v pražském klubu zhatila jeho neochota podstoupit fyzické testy, jejichž součástí měla být i kontrola na drogy a alkohol, kterou podle spekulací některých médií neprošel. I proto na svých sociálních sítích zveřejnil výsledky toxikologického vyšetření z počátku července letošního roku, které ukázalo negativní výsledek.

„A ukázal jsem to i tady trenérům (v Kladně). Sparta mě na ty testy poslala, byly tam i testy na srdce a jsem zdráv. Kdyby testy nedopadly výborně, přece bych neriskoval a šel se léčit," ujišťuje Réway, že je stoprocentně fit.

Po krachu jednání se Spartou se obratem dohodl s Kladnem. „S Jardou jsem mluvil telefonem dvakrát nebo třikrát už v minulé sezoně, takže jsem o jeho zájmu věděl. Zatím tady trénuji a možná nastoupím na nějaké přípravné zápasy, to uvidíme. Hlavně, abych byl na ledě, protože pro hráče není ideální, když není v zápřahu a má si hledat angažmá," ví majitel bronzu z juniorského MS 2015.

Z šance učit se na ledě od sedmačtyřicetiletého Jágra je unešený. „Je inspirující už ho jen vidět. Člověk o tom něco slyšel, ale teď to vidím na vlastní oči. Třeba, že jednou dvakrát denně vezme vestu a jde na led. Nemá to zapotřebí, přesto to pro sebe dělá každý den," smeká Réway před českou legendou, která v jeho rozhodování, zda to s Kladnem zkusit, hrála nemalou roli.

Jaromír Jágr na pondělním tréninku kladenských hokejistů.

Vít Šimánek, ČTK

„Nebudu lhát, to angažmá je příjemnější, když je tady někdo, jako pan Jágr. Obrovská osobnost českého hokeje, obrovské lákadlo. Budu makat. Dělat, co mi řekne Jarda, trenéři, co po mě budou chtít spoluhráči," slibuje Réway a neřeší, jestli se díky tvrdé práci změní jeho nálepka problémového hráče.

„První je vybojovat si místo (v týmu). Jsem v nějakém procesu a poslední dvě sezony nebyly z mého pohledu vůbec ideální. Nebyl jsem s nimi spokojen já ani mí trenéři, kteří čekali více. Po sezonách, jaké jsem měl ve Spartě nebo ve Švýcarsku, jsem nastavil laťku dost vysoko a všichni ode mne očekávali, že se k tomu hned vrátím. Jenže občas to trvá a já musím být trpělivý. A věřit, že se zase do formy dostanu," uzavírá 173 centimetrů vysoký forvard.