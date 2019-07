Jágr: Nejsme tady od toho, abychom někoho soudili. Člověk by měl dostat klidně deset šancí

Leckde by od něj dali ruce pryč. A nikdo by se takovým klubům vlastně ani nemohl divit, když si slovenský hokejista Martin Réway může za zbrzdění kdysi nadějně vyhlížející kariéry částečně i sám kvůli ne zrovna příkladné životosprávě. Na Kladně se přesto rozhodli dát čtyřiadvacetiletému útočníkovi šanci. Majitel a útočník Rytířů Jaromír Jágr věří, že Réway na zkoušce uspěje a řekne si u extraligového nováčka o smlouvu.

„My tady nejsme od toho, abychom někoho soudili. V podstatě nás to nezajímá, abych pravdu řekl. Jsme rádi, že tady Martin je, a věříme, že nám pomůže. Hlavně je důležité, aby z toho měl on dobrý pocit," citují oficiální stránky klubu Jágra, který s Réwayem o víkendu absolvoval individuální trénink a v pondělí i společný se zbytkem týmu.

„Chci být ten, kdo mu dá šanci. Záleží jen na něm, jestli ji využije. Já věřím, že jo. Věřím, že by lidi neměli dostávat jednu, dvě nebo tři, ale klidně deset šancí. Od toho tu jsme, abychom tu šanci dávali," míní Jágr.

Jaromír Jágr (vlevo) a Martin Réway na tréninku Kladna.

Vít Šimánek, ČTK

Po prvním společném tréninku s týmem však sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů nechtěl Réwaye hodnotit. „Pro mě je důležité, jak bude vypadat ke konci sezony," prohlásil Jágr s tím, že není stanovený žádný termín, dokdy se musí o případném uzavření kontraktu s Réwayem rozhodnout.

„Já mám času dost. I kdyby to mělo být v únoru. Důležité je, aby se on cítil dobře. Pro něj je důležité, aby hrál. Dostaneš se do toho jen zápasy. To ale předbíháme. Uvidíme, já věřím, že to dobře dopadne," doufá Jágr, který oceňuje, že si Réway kladenské šance váží.

„Je to pro něj jedině dobře. My mu tady uděláme top podmínky, které jsou v našich možnostech. Bereme ho jako jednoho z nás, jsme takový rodinný tým. Snažíme se nedělat závěry podle toho, co slyšíme jinde," zakončuje šéf Rytířů.