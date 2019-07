Pomohl mu k titulu, teď Kanaďan Třinec opouští. Chce totiž reprezentovat Čínu na olympiádě

Werek před deseti lety reprezentoval výběr Javorového listu na šampionátu hráčů do osmnácti let, za seniorský národní tým Kanady ale nikdy nenastoupil.

Nyní ale ucítil šanci, že by si v roce 2022 mohl zahrát na zimních olympijských hrách konaných v Pekingu. Ovšem nikoliv za Kanadu, ale za domácí Čínu.

Útočník Ethan Werek se rozhodl upřednostnit nabídku týmu z KHL, čínského Kunlunu Red Star a zároveň využít možnosti reprezentovat Čínu na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022! 🇨🇳 pic.twitter.com/oggV4ta3qC — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) July 30, 2019

„Ethan se rozhodl upřednostnit nabídku čínského týmu Kunlun Red Star z KHL a zároveň využít možnosti reprezentovat Čínu na nadcházejících zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022!" uvedl Třinec na svém Twitteru.

Že to zní jako sci-fi? Není tomu tak. Pokud by Werek za čínský klub nastupoval tři roky, mohl by pak danou zemi i reprezentovat. A právě o to se chce rodák z ontarijského Markhamu pokusit.

Werek přišel do Třince před uplynulou sezonou, předtím dlouhou dobu působil v zámoří ve farmářské AHL. Pro NHL si jej sice v roce 2009 v druhém kole draftu vybrali NY Rangers, nejslavnější hokejovou soutěž si ale nikdy nezahrál. U Ocelářů zaznamenal i s play off 19 gólů a 13 asistencí.