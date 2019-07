Respekt, dočkal se Jágr pochvaly i od soupeře. A vysvětloval, proč se nechal vyloučit

Přestože by ze své váhy potřeboval shodit okolo patnácti kilogramů, jak nedávno přiznal, aby se na ledě cítil lépe, stejně byl hokejový útočník Jaromír Jágr v prvním přípravném utkání Kladna na extraligovou sezonu k nepřehlédnutí. V Litvínově si připsal gól a asistenci, a i když prohru Rytířů 4:5 v prodloužení odvrátit nedokázal, ukázal, že i v sedmačtyřiceti letech stále dokáže být platným hráčem.

Venku panovalo dusno, teploty atakovaly třicetistupňovou hranici, přesto na Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínové dorazilo na hokej přes dva a půl tisíce diváků. Na letní přípravu více než slušné číslo. Je jasné, že řada lidí přišla hlavně kvůli Jágrovi. Vidět v akci nejproduktivnějšího Evropana v dějinách NHL je stále velké lákadlo.

„Netuším, kolik sem normálně chodí diváků, ale jestli jich je dost, tak doufám, že přijedou i k nám do Kladna. Hodilo by se to," usmíval se Jágr po utkání.

Vedle hokejového umu stihl Jágr potěšit fanoušky přímo během zápasu i jinak. Když na začátku prodloužení obdržel dvě minuty a zamířil na trestnou lavici, chodili se diváci s legendárním útočníkem fotit. A Jágr je neodmítal, usmíval se při pořizování fotky s pohlednou blondýnou i malými caparty.

„Proto jsem se taky nechal vyloučit," chechtal se Jágr, byť jeho vyloučení Litvínovští potrestali a Petružálek gólem v přesilovce rozhodl o výhře Chemiků 5:4.

Zleva Jaromír Jágr z Kladna a Michal Trávníček z Litvínova v úvodu přípravného utkání.

Ondřej Hájek, ČTK

Rozhodující trefu pomohl připravit teprve sedmnáctiletý útočník Jan Myšák, který si tak v zápase připsal gól a dvě asistence. Zaznamenal tak o bod víc než jeho idol Jágr.

„Dneska jsem ho překonal, ale ty statistiky, které má za celou kariéru, už nepřekoná asi nikdo," uvedl v rozhovoru pro litvínovskou klubovou televizi Myšák, jenž si užíval, že si mohl proti svému vzoru zahrát.

„Vždyť jeho plakát mi pořád visí nad postelí. Je to pro mě další zážitek. Na to, kolik mu je, hraje kvalitní hokej. Respekt k němu," ocenil litvínovský talent o třicet let staršího Jágra.