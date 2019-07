Jsme mladí, proto musíme soupeře ubruslit, nabádá vítkovická posila Lakatoš

Pesimistické vyhlídky po velkém průvanu ve vítkovické kabině odmítal. „Věřím, že budeme patřit mezi top týmy v extralize. Toho, že bychom hráli o udržení, se nebojím, to nebude náš případ. Budeme se prát, abychom vyhrávali a dařilo se nám," zdůraznil.

Sezona, kterou Vítkovice otevřou v pátek 13. září doma proti Olomouci, bude šestou, do které odchovanec kolínského hokeje naskočí. V premiérové 2014/2015, kdy hrál Liberec jen o záchranu, stihl jediné utkání proti Karlovým Varům. V následující už patřil do stabilní sestavy Liberce a na jejím konci zvedl nad hlavu mistrovský pohár, ke kterému přidal v nadcházejících třech letech ještě dvě stříbra. Poslední na konci minulé sezony po finálové porážce s Třincem. „Chtěl jsem se loučit titulem, ale nevyšlo to. Nicméně vzhledem k tomu, že začátek minulé sezony byl z mého pohledu strašný a rozehrál jsem se až na hostování ve Zlíně, tak dopadla úspěšně," ohlédl se Lakatoš.

Naváže na spolupráci s Výtiskem?

Další už nepřidá na severu Čech, ale na severu Moravy. „Deset let jsem byl v Liberci, čtyři pět sezón mám v áčku, uhráli úžasné výsledky, ale člověk pozná, že je čas na změnu. V Liberci jsem byl už dlouho a prostě to vycítíte, že je chvíle k tomu, abyste odešel," popisoval autor 41 extraligových gólů.

Do Ostravy to má z domova pořádný kus. „Párkrát jsem to už v autě ujel a není to žádná sláva," smál se Lakatoš. „Ale moc jsem se sem těšil. Trenéra Jakuba Petra znám z reprezentace, je zde Honza Výtisk, který mi dělal v Liberci kapitána a doufám, že ho bude dělat i tento rok ve Vítkovicích. Věřím, že navážeme na spolupráci z Liberce, kde jsme udělali titul. Třeba to tady bude stejné," pousmál se Lakatoš, jenž bude ve Vítkovicích oblékat dres s číslem 31.