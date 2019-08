S variantou že Olesz odejde, jsme pracovali. Nahraditelný je každý, říká kouč Vítkovic Petr

„S variantou že Rosťa odejde, jsme pracovali už při tvorbě kádru. Věřím, že ho dovedeme nahradit, přestože ve speciálních věcech byl odjakživa silný," říká generální manažer a trenér extraligového týmu Vítkovic Jakub Petr.

„Rosťa je stále hráč, který má extralize co dát, má i na zahraniční angažmá, takže to samozřejmě určitý zásah je, ale každý je nahraditelný, včetně trenérů. Ale rozešli jsme se a byl to to korektní rozchod. Tým, který tady máme, postavíme tak, aby hráči, kteří odešli, byli nahrazeni a dokonce jsme v něčem byli ještě lepší," zdůrazňuje Petr.

Vítkovicím odešla více než polovina branek z minulé sezony. „Skladba mužstva je jiná, jiný bude i styl hokeje, který chceme hráčům vsugerovat. Ale nevím, proč týmy porovnávat. Asi budeme nejmladší v extralize, ale pořád musíme mít na paměti, že je tu spousta zkušených hráčů, kteří už si něčím prošli, a to jsou kluci, kteří kádr budou určitě táhnout, o tom jsem přesvědčený. A věková skladba není všechno, jak se ukazuje v mnoha sportech a v mnoha soutěžích ve světě. Tomu týmu věřím, i mladý tým může být úspěšný," říká Petr.

Zároveň připouští, že obměna kádru má i finanční příčiny. „Jsou to spojité nádoby, máme nižší rozpočet. Pro některé fanoušky tu jsou třeba neznámá jména, ale jsou to dlouho vytipovaní hráči. Samozřejmě ne všichni hráči, které si člověk vysní, tady může mít. Ale chceme být zdravým klubem, který bude plnit závazky hráčům. S rozpočtem, který jsem dostal, jsem spokojený. I s tím, co jsme přivedli a kdo tady bude hrát," naznačuje Petr.

Vítkovice získaly pro novou sezónu zatím osm hokejistů. Do branky explzeňského Miroslava Svobodu, do obrany Slováka Martina Bodáka a Davida Kvasničku z Plzně. Útočení a střelbu gólů budou mít na starost útočníci Erik Němec, jenž se do Vítkovic vrací ze Znojma, Nicolas Werbik ze Zlína, Dominik Lakatoš z Liberce a Roberts Bukarts, kterého Vítkovice vzay na hostování ze Sparty Praha.

„Roberts je koncový hráč a na mistrovství světa to potvrdil. Máme s ním bohatou zkušenost i ze střídaček soupeřů. Měl by zvýšit produktivitu a hlavně by nám měl pomoct v přesilových hrách," pochvaluje si příchod zkušeného lotyšského reprezentanta Petr.

„Ti kluci by sem samozřejmě nešli a nepodstupovali tvrdou dřinu, ať už v suché přípravě, nebo teď na ledě, kdyby si nechtěli zahrát play off. Nechci se za nic schovávat a určitě bychom se chtěli dostat do play off," připojuje cíle vítkovický trenér.