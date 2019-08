Důvody odchodu Olesze? Trenérská dvojice Petr a Trnka. Jsem pro ně zlo, tak jsem šel, říká

„Naše cesty se rozcházejí, ale ve zcela korektním duchu," uváděl v oficiálním prohlášení majitel Vítkovic Aleš Pavlík. Totéž řekl o pár dní později i Generální manažer a trenér extraligového týmu Jakub Petr. „Neřeknu nic nového. Korektní rozchod z obou stran," uvedl.

Právě on ale byl zřejmě jednou z příčin Oleszova konce. „O peníze nešlo. Že by za mým odchodem byly ekonomické problémy klubu kategoricky odmítám. Důvodem odchodu není pan Pavlík, ten dělá pro Vítkovický hokej hodně, snaží se. Má ale po svém boku lidi, kterým nevěřím, proto jsme se rozešli," řekl Olesz.

Odcházím kvůli trenérům, říká Olesz

Úplně konkrétní důvody ale neuvedl. „Věřil jsem v projekt nové Vítkovice a z té cesty, kterou jsme si před třemi lety vytyčili, jsem neuhnul. Ale v klubu jsou lidé, kteří upřednostňovali své zájmy nad klubem a mé názory jim byly proti srsti. Odcházím kvůli trenérům," řekl Olesz, jenž poslední tři roky nosil ve Vítkovicích kapitánské céčko.

To ale na začátku letní přípravy vrátil. „Nebylo to ale proto, že bych chtěl v klubu skončit. Oznámil jsem trenérům i majiteli, že za stávajících podmínek funkci kapitána nemohu vykonávat, nedávalo by mi to smysl. Chtěl jsem se soustředit na sebe a na to, abych mohl podávat nejlepší výkony. Takový je sport, nejde to vždy tak, jak si člověk přeje. Nicméně tohle rozhodnutí možná uspíšilo můj konec, možná si řekli že nechci být ve Vítkovicích," přemítal Olesz.

Rostislav Olesz ve Vítkovicích skončil

Aleš Krecl

Olesz: Na sezonu jsem se těšil

Definitivní rozchod přišel těsně před nástupem týmu na led. „Ještě před týdnem jsem se normálně připravoval na sezonu, ne kterou jsem hodně těšil. Nicméně trenéři už zřejmě chystali sestavu beze mě. Kdyby mi řekli, že se mnou nepočítají hned po sezoně, mohli ušetřit za výplaty a já si mohl najít klub před létem. Ale oni jsou trenéři, já jsme pro ně zlo, tak jsem šel. Nechci, aby mi Jakub Petr s Pavlem Trnkou ukončili kariéru tím, že budu hrát šest minut za zápas," vysvětloval své rozhodnutí z Vítkovic odejít Olesz.

S hokejovou kariérou končit nechce. „Napadlo mě to po sezoně, když jsem viděl, kam to směřuje. Ale stále mám chuť hrát. I za Vítkovice. I Milan Baroš musel z Baníku odejít, aby se mohl vrátit. Tuhle sezonu za ně ale hrát nebudu," naznačil možnou cestu útočník, jenž nyní trénuje individuálně, či s druholigovou Porubou.

Možnost je i Poruba

„I Poruba je možnost, ale raději bych zůstal v extralize a co nejblíže domova," naznačil Olesz, že nabídkou z Třince by nepohrdnul. Tu, ani žádnou jinou ale na stole zatím nemá.

„Vím, že vítkovický fanoušek by to neviděl rád, ale já nechci sedět doma a čekat. Třinec bude opět útočit na nejvyšší cíle, vůbec bych se tomu nebránil. Klidně půjdu ve šlépějích Zbyňka Irgla, nejdříve do Třince a pak do Olomouce," pousmál se Olesz, který nabídl své služby i vítkovickému majiteli Pavlíkovi.

„Ve vtipu jsem mu nabídl, že bych mohl být generálním manažerem. Slušně jsem se zeptal, zda bych nemohl být nad trenéry (generálním manažerem Vítkovic je nyní Jakub Petr - pozn, aut). Žena spadla doma pod stůl, když jsem jí to pak vyprávěl," smál se útočník, jenž odehrál v NHL za Floridu, Chicago a New Jersey 365 utkání.