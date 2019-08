Jágr? To byl bonus. Zkušený obránce je bez práce, ale dění v extralize dál sleduje

Hokejový obránce Marek Trončinský je momentálně bez angažmá a připravuje se s prvoligovým Slovanem Ústí nad Labem. V minulosti prošel řadou extraligových celků. Naposledy hostoval v závěru minulé sezony z Pardubic v Litvínově. Po návratu do východočeského klubu se ale už nezapojil do přípravy s hokejisty Dynama a v současnosti řeší budoucnost. „Na extraligu jsem nezanevřel a doufám, že extraliga nezanevřela na mě," říká Trončinský v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak to vypadá ohledně vaší hokejové budoucnosti, rýsuje se nové působiště?

Už nejsem hráčem Pardubic. Rozvázali jsme smlouvu, kterou jsem měl mít původně i na příští sezonu. V Pardubicích se událo hodně věcí. Už bych to nerozebíral. Přijel jsem tam, měl jsem individuální plán a s týmem jsem se nepřipravoval. Je tam nové vedení, které mě nechtělo. Je to uzavřené. A čekám na jinou nabídku.

Proč trénujete zrovna s ústeckým celkem?

Bydlím kousek od zimního stadionu. Společně s Vladimírem Evanem tady trénuje Tomáš Mareš, který hrál za Ústí s mým tátou. Známe se dlouho. Chodím s klukama na led i do posilovny a jsem spokojený, že s nimi mohu trénovat. Už jsem si to v Ústí vyzkoušel v minulosti, než jsem šel do Ruska.

Zvažujete možnost nastoupit za Ústí i v přípravných zápasech?

Už bych chtěl někde hrát. A mám v hlavě i variantu zahrát si za Ústí. Ale ještě jsem to s klubem neprobíral.

Jak vzpomínáte na poslední extraligové angažmá v rámci hostování v Litvínově?

Mně se tam líbilo. Škoda, že jsme nepostoupili do předkola play off. Tým na to byl. Za Litvínov jsem odehrál svůj dosud poslední soutěžní zápas ve skupině play out. Teď se tam vrátil můj kamarád Karel Kubát z Ruska a nakoupili i jiné hráče.

Jak prožíváte nynější nejistotu, kdy nemáte angažmá?

Nikdy jsem v podobné situaci nebyl. Uvidíme, jak se to vyvine. Hráčský trh se výrazně nehýbe. Musím být ale nachystaný, když někdo zavolá.

Takže pozorně sledujete extraligové dění?

Na ligu jsem nezanevřel a doufám že extraliga nezanevřela na mě. Je dobré, že mám možnost trénovat, abych byl připravený někam odejít. Ale sebelepší tréninky nenahradí zápasy, které bych také potřeboval. Byl jsem se podívat na utkání Litvínova s Kladnem a na Karla Kubáta. A že za Rytíře nastoupil Jaromír Jágr, to byl takový bonus. I kvůli němu přišlo hodně diváků.