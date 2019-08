Třinec a Olesz? Jsme kontaktu, ale jako hotovou věc bych to nebral, říká Varaďa

Spojí nedávný kapitán Vítkovic Rostislav Olesz svou budoucnost s Třincem? Pro trenéra Ocelářů Václava Varaďu to není myšlenka, kterou by musel zavrhnout. „Když se na trhu objeví tak kvalitní hráč, je samozřejmé, že se o něj budeme zajímat,“ připustil Varaďa.

Olesz na konci července ve Vítkovicích rozvázal smlouvu, protože měl neshody s trenérskou dvojicí Jakub Petr a Pavel Trnka. Kariéru ale ukončit nechce. „Oslovil jsem kluby v extralize i v zahraničí. Nejsem už nejmladší, ale má touha někde uspět, je velká," řekl 33letý Olesz a připustil, že si přesun k velkému rivalovi dokáže představit. „Vím, že vítkovický fanoušek by to neviděl rád, ale já nechci sedět doma. Třinec bude opět útočit na nejvyšší cíle, vůbec bych se tomu nebránil," dodal.

„S Rosťou máme úzký a kamarádský vztah a pochopitelně jsem s ním hovořil a v nějakém kontaktu jsme. Jeho hra mi je jako trenérovi blízká, protože od svých hráčů vyžaduju spoustu aspektů, které má v sobě zrovna on. Ale nechci předjímat," pokračoval Varaďa. „Záležet bude také na tom, v jaké formě budou naši hráči. Navíc, pokud bychom někdy uvažovali o přivedení tak kvalitního hráče, jakým Rosťa je, museli bychom mu dát adekvátní prostor. Je tam spousta otázek, ještě bych to nebral jako hotovou věc," upozornil Varaďa.

Třinečtí hokejisté zahájilipřípravu na ledě na novou extraligovou sezonu.

Petr Sznapka, ČTK

V podobné situaci je podle něj i ještě v minulé sezoně třinecký útočník Vladimír Svačina. „Podepsaný není, ale určitě to není tak, že bych řekl, že o něj zájem nemám, že se tady už nikdy neobjeví. To by byla lež. Stejně jako je volný Rosťa Olesz, tak je volný i Vláďa Svačina, volní jsou ale i další hráči. Je jich docela dost a možná jich ještě bude přibývat. Situaci sledujeme a budeme jakýkoliv zásah do týmu pečlivě zvažovat," řekl Varaďa.

Třinec se na prvním tréninku na ledě sešel v pondělí kompletní, včetně Lukáše Krajíčka, jenž na konci minulé sezony utržil otřes mozku. Na ledě ale třinecký kapitán scházel. „Po lednovém otřesu mozku, kvůli kterému zmeškal zbytek uplynulé sezony, už je zcela zdráv, nicméně na prvním tréninku chyběl z důvodu nemoci," upřesnil Varaďa.