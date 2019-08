Změny byly nutné! Muselo se přivést víc talentovaných a kvalitních hráčů, uznává kouč Sparty

Po letním průvanu v kádru, kdy nové vedení přivedlo řadu hvězd v čele s Markem Kvapilem, Michalem Řepíkem či Vladimírem Růžičkou mladším, se hokejová Sparta jeví mnohem našlapanější než v minulé sezoně, kdy vypadla už v předkole play off. A kouč Uwe Krupp ví, že teď bude hlavně na něm a jeho asistentech, aby mužstvo ukázalo svou sílu i na ledě. „Vedení přivedlo opravdu kvalitní hráče. Na nás teď je, abychom ukázali, že pro Spartu přivedli ty pravé hokejisty,“ říká v rozhovoru pro klubové stránky čtyřiapadesátiletý Němec, jenž vstupuje do druhé poloviny dvouletého kontraktu s pražským celkem.

Kromě Kvapila, Řepíka a Růžičky získala Sparta do útoku i Matúše Sukeľa, Davida Dvořáčka a Martina Dočekala, obranu pak vyztužil reprezentační zadák Adam Polášek, jenž už v klubu v minulosti působil. „Po minulé sezoně bylo důležité, aby se udělalo pár změn a přivedli jsme více talentovaných a kvalitních hráčů," uvědomoval si Krupp, že obměna kádru je nutná, jestli Sparta chce opět bojovat o mistrovský titul, na který čeká už od roku 2007.

Nejen v hráčském kádru došlo k výrazným obměnám. Klub převzala od Petra Břízy investiční skupina Kaprain, novou šéfkou klubu se stala Barbora Snopková Haberová. Funkce ve sportovní úseku pak převzaly sparťanské ikony - sportovním ředitelem se stal Petr Ton, sportovním manažerem pak Jaroslav Hlinka.

Novou generální ředitelkou hokejové Sparty Praha je Barbora Snopková Haberová. Na pozici sportovního ředitele nastupuje bývalý hráč Sparty a reprezentace Petr Ton.

www.hcsparta.cz

Krupp si spolupráci s novými majiteli pochvaluje. „Nemůžu si zatím na nic stěžovat! Pro mě je největším znamením správných kroků vpřed získání nových hráčů. Je vidět, že nový majitel chce tým dál rozvíjet. Na nás teď je, abychom ukázali, že pro Spartu přivedli ty pravé hráče," tvrdí rodák z Kolína nad Rýnem.

Už při letmém pohledu na soupisku je patrné, že konkurence v hráčském kádru se oproti minulé sezoně zvýšila. „Hrál jsem sedmnáct let v NHL, celá mentalita severoamerického hokeje je o soupeření o místo. Minulou sezonu nás postihlo hodně zranění, což hodně pokazilo naše výkony, takže fakt, že máme hodně hráčů, nám určitě neuškodí," vítá Krupp, že jeho svěřence čeká během devíti přípravných zápasů boj o místo v sestavě pro extraligový ročník.

Ten první přijde už v úterý večer, kdy Sparta v Holešovicích vyzve tradičního rivala Slavii. „Jsme v procesu kondiční přípravy, vše, co jsme vydřeli během suché přípravy, přenášíme do tréninku na ledě. Zatím jsme ale neodehráli žádný zápas, takže si budeme muset ustanovit naši identitu, kdo jsme jako tým. Až poté se můžeme bavit o cílech do příští sezony," nechce Krupp prozatím vyhlašovat s jakým cílem půjde Sparta do sezony.