Ještě nedávno sci-fi, nyní realita. Sparťanští fanoušci vyvolávali Růžičku, který se se Slavií nepáral

Ještě minulou sezonu věc takřka nemyslitelná. Aby sparťanské publikum vyvolávalo jméno Vladimíra Růžičky, ať už staršího nebo mladšího? Takřka sci-fi! Jenže časy se mění, takže když Růžička junior před sezonou zamířil z Chomutova do Sparty, vzali ho fanoušci na milost. Aby ne, když třicetiletý útočník ve svém prvním zápase s eskem na dresu setnul mateřskou Slavii v přípravném utkání dvěma góly, a výrazně se tak přičinil o hladkou výhru 5:0, kterou v Holešovicích sledovalo přes šest tisíc diváků.

Jméno Růžička vždy působilo na sparťanské příznivce jako červený hadr na býka. Hlavně kvůli někdejšímu kouči Slavie, Chomutova či národního týmu, jenž nikdy netajil, že Spartu v oblibě rozhodně nemá. A platilo to i opačně. I syn Vladimír mladší si pod vedením svého otce, ať už ve Slavii či u Pirátů, vyslechl od sparťanských fans své...

Jenže nyní mu stačilo pouhých devět minut na to, aby holešovický zimák začal skandovat jeho jméno. Kouč Uwe Krupp ho v prvním přípravném duelu na novou sezonu zařadil do středu elitního útoku po bok dalších velkých posil Kvapila s Řepíkem a Růžička přesně v čase 9:00 zakončil při přesilovce pohlednou kombinaci střelou do odkryté klece.

„Vláďa," předříkával hlasatel v Tipsport areně a sparťanští příznivci sborově odpovídali „Růžička". Třikrát za sebou, aby svého centra ujistili, že jeho minulost už je zapomenutá. „Táta jenom čumí, jak to synek umí," pokračovali diváci, a dali tak najevo, že antipatie k Růžičkovi staršímu naopak dál přetrvávají.

Vladimír Růžička z HC Sparta Praha ze střídačky sleduje hru během derby v přípravě proti Slavii.

Michal Kamaryt, ČTK

A když pak po třiceti minutách hry zvýšil „Růža" junior svým druhým zásahem na 3:0, celá situace se opakovala...

I díky Růžičkovi tak Sparta v přípravě proti městskému rivalovi dokráčela k poklidnému vítězství 5:0. Stejně jako ve všech předchozích čtyřech letech, kdy se letní pražské derby po sestupu sešívaných do první ligy začalo hrát. Gólem na 4:0 na sebe upozornil dvacetiletý odchovanec Sparty Albert Michnáč, který se po třech sezonách v kanadské juniorské OHL vrátil domů a ve Spartě je na zkoušce a pokusí se získat místo v některé z útočných formací.

Vladimír Růžička z HC Sparta Praha (druhý zleva) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů (zleva) Marka Kvapila, Michala Řepíka, Matúše Sukeľa a Adama Poláška během přípravného utkání se Slavií.

Michal Kamaryt, ČTK

Přípravný hokejový zápas Sparta Praha - Slavia Praha 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Branky: 9. a 31. V. Růžička ml., 26. T. Pšenička, 49. Michnáč, 58. Jandus. Diváci: 6103.