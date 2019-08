Přece se nebudu přejmenovávat! Jak slávista děkoval sparťanům za přijetí, které ho překvapilo

Mohla vůbec vaše premiéra ve sparťanském dresu dopadnout lépe?

Mám radost, nijak bych to ale nepřeceňoval. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a trochu si to osahali, protože první zápasy nikdy nejsou jednoduché. Navíc bylo docela teplo a led nebyl úplně komfortní.

Byl pro vás duel se Slavií prestižnější, když jste v ní vyrostl a odehrál za ni devět extraligových sezon?

Cítil jsem nervozitu. I kvůli tomu, že to byl první zápas po letní pauze, který nikdy není příjemný. Všechno totiž bolí a teprve se rozhýbáváte. Chtěl jsem si ale ten zápas užít. Ze Slavie už jsem hrozně dlouhou dobu, z jejího současného kádru se známe jen s pár hráči.

Vzpomněl jste si před utkáním na sezonu 2014/15, kdy jste proti Slavii nastupoval jako soupeře poprvé? Tehdy jste ji s Piráty poslali z extraligy do první ligy a vy jste se o to v jednom duelu baráže přičinil vítězným gólem pouhých patnáct vteřin před koncem.

Ten gól jsem si vybavil, protože ho ve své kariéře stavím docela vysoko. Byl povedený a docela důležitý (Chomutov tehdy i díky němu postoupil do extraligy - pozn aut.).

Neměl jste strach, jak vás přijmou sparťanští fanoušci? Jméno Růžička totiž u nich, zejména kvůli vašemu otci, nepatří k nejoblíbenějším...

Nijak bych se k minulosti nevracel. Přišel jsem do Sparty s vírou, že jí můžu pomoct k úspěchům, které by si zasloužila. Není potřeba mezi sebou bojovat, protože všichni chceme úspěch. Jméno mám takové, jaké mám, ale že jdu do Sparty přece neznamená, že bych se měl přejmenovávat.

O to víc vás zahřálo na duši, když sparťanští příznivci vyvolávali po gólech vaše jméno?

Je mi třicet let a už jsem v kariéře zažil hodně, tohle mě ale hrozně mile překvapilo. Moc mě potěšilo, že jsme všichni na jedné lodi. Chtěl bych fanouškům poděkovat, jak mě přijali.

Góly jste dal dva, nebyl jste ale daleko od hattricku, když slávistický gólman Michajlov ve třetí třetině málem pustil vaše nahození ze středního pásma...

(směje se). To jsem jenom dloubnul a byl rád, že můžu dofunět na střídačku. Je ale pravda, že jsme se tomu s klukama zasmáli, protože to klidně mohlo skončit gólem.

Vladimír Růžička z HC Sparta Praha ze střídačky sleduje hru během derby v přípravě proti Slavii.

Michal Kamaryt, ČTK

Pro vás je možná lepší, že to v síti neskončilo, ne? Za hattrick byste jistě do klubové kasy musel přispět mnohem víc...

Máte pravdu, protože už takhle jsem toho na zápas se Slavií vysypal strašně moc (směje se).

Překvapilo vás, že na přípravné utkání dorazilo do Holešovic přes šest tisícovek fanoušků?

Atmosféra byla úžasná. Užili jsme si ji my hráči i fanoušci. Jsem rád, že jsem si takový zápas mohl zahrát, když už se nemůžeme potkat během sezony. Myslím totiž, že utkání Sparta - Slavia je největší derby v České republice.

Trenér Krupp vás postavil do centra první řady s dalšími posilami Kvapilem a Řepíkem na křídlech. A z tribuny to vypadlo, že si dokážete vyhovět...

Sedá si to a myslím, že to bude dobré. Všichni tři umíme podržet puk a nahrát. Měli jsme tam dobré věci. První zápas ale nic neznamená, navíc je to pořád jen příprava. Doufám, že budeme lepší a lepší, to ale nic nemění na tom, že Marek s Michalem jsou výborní hokejisti. A celkově; tenhle tým má obrovský potenciál.