Sparta řeší posilu do útoku. Testuje svého odchovance, který se po třech letech vrací domů

Posil do útoku už sice během letní přestávky získala šest, tím by ale hokejová Sparta ještě nemusela končit. Do pražského klubu totiž přišel na zkoušku jeho dvacetiletý útočník Albert Michnáč, který poslední tři sezony strávil v kanadské juniorské OHL a nevedl si v ní vůbec špatně. V úterý už Michnáč nastoupil k prvnímu přípravnému zápasu za A tým Sparty a k výhře 5:0 nad Slavií pomohl jedním gólem.