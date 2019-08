Třinec hlásí posilu. Přichází reprezentační útočník

Matěj Stránský ve vítkovickém klubu hokejově vyrostl, ale rozhodl se pro Třinec. Za švédskou Moru hrál od ledna, když předčasně skončil v Čerepovci v Kontinentální lize, k udržení v lize jí však nepomohl.

Zkušenosti má Stránský i z nižších zámořských soutěží. Do Severní Ameriky zamířil již v sedmnácti letech, v roce 2014 získal Calder Cup s farmářským týmem Dallasu Texas Stars. V NHL šanci nedostal.

Hlásíme posilu! Nejnovějším členem našeho týmu je šestadvacetiletý útočník Matěj Stránský, který k nám přichází ze švédského celku @Mora_IK! ✍️ pic.twitter.com/rHWcTLi6cR — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) August 12, 2019

"Když padlo rozhodnutí, že se vrátím do Česka, byl pro mě Třinec prioritou. Mám to blízko domů, navíc Oceláři jsou v mých očích nejlepší organizací v Česku. A to nejen co se týká hokeje, zázemí, trenérů anebo vedení klubu. Líbí se mi, jaký hokej hrají," řekl pro klubový web.

S reprezentací se Stránský představil v únoru na Švédských hrách, v jejím dresu zatím odehrál 11 utkání s bilancí 2+3.