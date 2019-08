Jágr měl důrazný proslov. Každý by si měl sáhnout do svědomí, uvědomuje si kapitán Kladna

Od konce utkání uběhlo už několik minut, hráči poraženého týmu ale byli stále zavření v kabině a poslouchali proslov Jaromíra Jágra. Sedmačtyřicetiletý majitel a útočník Rytířů, který proti Plzni na ledě nechyběl, dobře ví, že mužstvo se musí rychle probrat. Protože s podobnými výkony by v extralize, do které se Kladno vrátilo po pěti letech, mělo velký problém.

„Tenhle zápas jsme nemohli nechat bez povšimnutí," pokyvoval kladenský kapitán Jakub Strnad v rozhovoru pro klubový web, že mávnout rukou nad těžkým debaklem prostě nešlo.

Kladenský útočník Jaromír Jágr během utkání s Plzní.

www.rytirikladno.cz, Josef Poláček

„Myslím, že nám to otevřelo oči, co nás bude čekat v extralize. Každý by si měl sáhnout do svého svědomí a začít sám u sebe – v tréninku a potom to přenést do hry. Je to o osobní disciplíně, jak kdo chce na sobě makat. Když to ale nebudeme dělat na tréninku, tak se to v zápase určitě neobjeví," uvědomuje si sedmadvacetiletý odchovanec středočeského týmu.

Rytíři mají z pěti přípravných duelů proti extraligovým soupeřům hrozivé skóre 11:27. Je to velké varování před startem soutěže, který přijde už za tři týdny. „Každý tuší, že to nebude nic jednoduchého. Mezi extraligou a první ligou je rozdíl. Možná je dobře, že přišly takové výsledky už teď a že se na to můžeme připravit," uvažuje Strnad.

A přiznává, že mužstvo možná doplácí i na to, že má v hlavách, že zatím nejde o body do tabulky. „Určitě to hráči ještě neměli tolik v hlavách a pořád byli uvolnění. Pořád to byla zábava, jenže zábava to není," varuje levý křídelník.

„Snad jsme si teď řekli, že to takhle nepůjde, abychom všichni byli pohodlní," doufá Strnad v obrat k lepšímu.