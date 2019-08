Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí obránce Hrbas

"Jsme rádi, že se nám podařilo s Markem domluvit na spolupráci. Je to další kvalitní bek, který rozšíří naše obranné řady. Má zkušenosti ze zámoří, extraligy, Ruska i národního týmu, přitom se dá říct, že je pořád velice mladý s velkým potenciálem," uvedl sportovní ředitel Radim Vrbata na klubovém webu.

Odchovanec Plzně začal minulou sezonu v extraligových Vítkovicích, v prosinci pak odešel do KHL. Za Amur odehrál 25 zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal dvě asistence. Na další spolupráci se však Hrbas s Chabarovskem nedomluvil.

#bkboleslav hlásí posilu svých obranných řad! Z ruské KHL přichází do města automobilů obránce Marek Hrbas! @telhcz



Účastník světových šampionátů hráčů do 18 i 20 let v extralize hrál také za Spartu. V nejvyšší soutěži doposud nastoupil do 245 zápasů a nasbíral 57 bodů za 19 branek a 38 asistencí.