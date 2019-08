Proč teď plakat? nepropadá Jágr panice. Nečekal ale tak velký rozdíl mezi extraligou a první ligou

„Proč plakat, když soutěž ještě nezačala. Výsledky zatím nic moc, ale to zatím nic neznamená. Doufám, že se z toho dostaneme a poučíme se z chyb, které jsme dělali v přípravných zápasech a bude to dobrý," řekl Jágr.

„Jedna věc je být optimistický a druhá, že musíš být realistou. Samozřejmě výsledky nejsou takové, jaké jsme očekávali. I já jsem si představoval, že to bude o něco lepší, i když jsem čekal, že to bude těžký. Na druhou stranu sezona ještě vůbec nezačala," prohlásil Jágr.

Podle něj se tým přizpůsobil za pět let po sestupu prvoligovému hokeji a nyní si musí přivyknout na extraligový. „Není jednoduchý, aby se lusknutím prstů všechno změnilo ze dne na den. To nám zabere delší čas. Utkání tě do toho dostanou nejrychleji, s extraligovými týmy jsme nevyhráli ani jeden přátelský zápas, ale máme aspoň na čem pracovat," podotkl Jágr.

Podle něj bylo pro Kladno těžké budovat kádr na konci minulé sezony, kdy vybojovalo postup v baráži. „Máš pak týden na to, jestli jsou nějací hráči volní. Většina hráčů je stejně podepsaná a my je dříve nemůžeme podepsat, protože nevíme, jakou soutěž budeš hrát," prohlásil Jágr.

Majitel a útočník kladenských Rytířů Jaromír Jágr.

Josef Vostárek, ČTK

Navíc sázka převážně na dosavadní kádr je výsledkem slibu, který hráči dostali. „Většině hráčů jsme slíbili, že když si soutěži vybojovali, tak si jí zahrajou. Možná i díky tomu jsme se do extraligy dostali, protože to byla extra motivace," připojil olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa.

„Věřím, že budou chtít dokázat, že jsou stejně dobří jako hráči z extraligy. Bude záležet, jak rychle si zvykneme na to nové tempo. Nečekal jsem, že to bude tak velký rozdíl, ale je," dodal.

Sám se převážnou část minulé sezony ještě potýkal se zdravotními problémy, ale v jejím závěru patřil mezi klíčové postavy Rytířů. Nyní se chystá už od začátku přípravy. „Některé zápasy jsem se cítil líp a některé hůř. Příprava už je skoro měsíční, nějaká kila jsem shodil, takže bych na tom měl být líp. Pořád vím, že soutěž začne až za dvacet dní, takže je ještě dost času," uvedl.

Kladenský útočník Jaromír Jágr během utkání s Plzní.

www.rytirikladno.cz, Josef Poláček

Doufá, že Kladnu pomohou v sezoně hodně i fanoušci. „Jejich jádro stálo vždycky za námi, a i když třeba nebyli někdy spokojení, tak přišli. My si toho strašně moc vážíme. Na druhou stranu potřebujeme pět tisíc skalních, kteří přijdou na každé utkání, kdy se nám dařit nebude," prohlásil Jágr.

„Víme, že jsme v těžší situaci než ostatní mužstva, žádný velký sponzor tu není a já bych byl rád, aby si naši fanoušci uvědomili, že jsou takoví spolumajitele a bez nich to dělat nemůžeme. Město nám hrozně pomáhá hlavně v posledních pár měsících, kdy si myslím, že je spolupráce perfektní. Doufám, že minimálně další tři roky vydrží," dodal Jágr.