Sparta s posilováním nekončí. Na startu sezony jí pomůže další její bývalý hráč

Minulou sezonu byl hráčem švédské Mory. Po domácím světovém šampionátu na Slovensku byl bez angažmá, nyní se Marek Ďaloga dohodl se Spartou na spolupráci do konce října.

„Během přípravy se nám zranili tři obránci, třeba Tomáš Pavelka nestihl žádný přípravný zápas. Naskytla se nám příležitost přivést nadstandardního obránce, který tu už navíc v minulosti působil," vysvětluje sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu posílení zadních řad.

✒️ | Minimálně na startu sezony nám vypomůže navrátilec MAREK ĎALOGA. "Cítím se tu jako doma, hrozně jsem se těšil, až potkám staré známé," prohlásil slovenský obránce, který podepsal smlouvu na prvních deset zápasů sezony.

Slovenský reprezentant umí podpořit ofenzivu, je rychlý a má také výbornou střelu. „Prozatím jsme se domluvili na krátkodobém šestitýdenním kontraktu na deset zápasů. Během té doby se budeme spolu bavit, co dál. Můžeme se sice spolehnout i na naše mladé kluky, na druhou stranu hrajeme na začátku sezony většinu zápasů na venkovních kluzištích a zkušený obránce jako Marek Ďaloga pro nás bude velká posila," věří Ton.

Zkušený slovenský obránce přišel do Sparty z Pardubic před sezonou 2014/15, po jejím skončení pak zamířil do Kazaně v KHL. Přes Slovan Bratislava a Kunlun se dostal do Švédska, aktuálně byl bez angažmá.

„Jsem rád, že se vracím do známého prostředí. Spartě bych moc rád pomohl v těžkém začátku sezony. Těším se i na její fanoušky, na které jsem v zahraničí rád vzpomínal," kvituje třicetiletý bek.