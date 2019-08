Šéf komise rozhodčích: Nechceme dělat ze zápasů videohru

Zavedení trenérské výzvy, během níž budou moci hlavní kouči v nadcházející extraligové sezoně nechat u videa přezkoumat, jestli gólu nebylo dosaženo po předchozím nedovoleném bránění brankáři, postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávce rukou či hře vysokou holí, si šéf komise rozhodčích Vladimír Šindler pochvaluje. Uznává ale, že z určitého pohledu je to pro sudí i komplikace.

Jaký největší přínos si od zavedení trenérské výzvy slibujete?

Zcela jistě zvýšení férovosti v určitých vypjatých momentech a odstranění některých, byť třeba chybných, rozhodnutí ve velmi složitých situacích pro rozhodování hlavních rozhodčích.

Ulehčí Coach Challenge arbitrům práci, nebo jim ji naopak zkomplikuje?

Z určitého pohledu komplikuje. Jde o další proceduru, která bude pro celý tým rozhodčích nová. Věřím ale, že v únosné míře zároveň pro extraligu přínosná. Chceme rovnou deklarovat, že smyslem trenérské výzvy zcela jistě není dělat ze zápasů nějakou videohru s dlouhými prodlevami. Slibujeme si od toho využívání systému v opravdu oprávněných situacích.

Považujete za zásadní, že oproti VAR ve fotbale bude možné vyžádat si trenérskou výzvu v každém utkání extraligy?

Pro nás tohle bylo klíčové. Byl to také jeden z důvodů, proč nebyla tato možnost zavedena již v minulé sezoně, i když na to některé týmy byly téměř připraveny. Abychom ale měly spravedlivé podmínky napříč celou extraligou, dochází zavedení trenérské výzvy až nyní.

Čerpali jste poznatky z NHL, kde Coach Challenge funguje už čtyři roky?

Máme samozřejmě výhodu, že nejsme úplně první, kdo tento systém zavádí. Celou řadu zkušeností čerpáme jak z NHL, tak z top šampionátů IIHF. A to jak pohled na pozitivní, tak i negativní situace. Doufáme, že pozitivní zkušenosti přeneseme i do naší soutěže. Byť ale máme určité zkušenosti s předstihem, bude to teď pro nás úplně nová věc.

Zatímco v zámoří se může trenérská výzva využívat i pro ofsajdy předcházející gólům, v extralize to možné nebude. Jaké jsou další odlišnosti od NHL?

Částečně v sankcích za neoprávněnou trenérskou výzvu. NHL teď zavádí, že když bude výzva neoprávněná, následuje udělení menšího trestu. Následně, když to bude opakovaně, přijde udělení dvojnásobného menšího trestu. Myslíme si, že tento mechanismus není pro naše podmínky úplně šťastný. Proto sáhneme k proceduře, která je nastavená v souladu se zásadami IIHF.