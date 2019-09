Litvínovský šéf Šlégr: Jasným cílem sezony je postup do play off

Hokejisté Litvínova chtějí po dvou nepovedených extraligových sezonách zpátky do play off. Klub, který je mezi elitou nepřetržitě od roku 1959, proto udělal opět řadu změn. Na trenérských pozicích doplnila Jiřího Šlégra a Radima Skuhrovce další bývalá dlouholetá opora Severočechů Jindřich Kotrla. Na pozici skauta a odborného poradce nastoupil Rostislav Dočekal. Skončil navíc kondiční trenér Ondřej Ježek a fyzickou přípravu nově vede firma Andrle sport.

"Do nového ročníku jsme se rozhodli jít cestou odchovanců. Naše cíle jsou jednoznačné: probojovat se do play off," řekl na dnešní tiskové konferenci hlavní trenér, generální ředitel a předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.

Změn doznalo i složení mužstva. Vedle brankáře Davida Honzíka z Jihlavy, jenž nahradí Michaela Petráska, se podařilo Vervě posílit především obranu.

Generální ředitel a trenér Litvínova Jiří šlégr (vpravo) a sportovní ředitel Sparty Petr Ton pózují spolu s maskoty klubů na stadionu Dynama Drážďany.

Jan Švanda, Právo

"Michaelovi se nepovedlo prosadit do role prvního brankáře. V Davidovi Honzíkovi vidíme - i na základě konzultace se Zdeňkem Orctem - perspektivu pro blízkou budoucnost. Věříme, že vytvoří s Jaroslavem Janusem dobrou dvojici. Vrátil se Karel Kubát, což je velká posila. Z KHL jsme angažovali Adama Jánošíka, z Kladna pak Jiřího Říhu, jenž má jednu z nejlepších střel v extralize. V neposlední řadě je to David Štich, který by měl plnit roli důrazného obránce," vyjmenoval Šlégr.

Místo loňského boje o přežití v baráži či jen skupiny o udržení, kterou hrál klub letos, chce zpátky do vyřazovacích bojů. "Udělali jsme několik změn v kádru i realizačním týmu, o kterých si myslíme, že nás dovedou do vyšších pater tabulky. Mužstvu plnohodnotně věřím, sám jsem si ho také za pomoci kolegů sestavil, ale teprve sezona nám ukáže, jak jsme opravdu na tom," doplnil Šlégr.

Hodně si v Litvínově slibují od spolupráce se specializovanou renomovanou firmou, která má na starost kondiční přípravu. "Odchodem Ondry Ježka jsme měli nelehký úkol najít nového kondičního trenéra, což je v dnešním moderním pojetí hokeje jedna z nejzásadnějších záležitostí. Nakonec jsme se rozhodli pro firmu Andrle sport, která má zkušenosti s trénováním hokejistů z NHL a pracuje i se sportovci z jiných sportů," vysvětlil Šlégr.

Hokejový útočník Michal Trávníček.

Vlastimil Vacek, Právo

Nejen on, ale i samotní hráči jsou v tomto ohledu plni očekávání. "Na sezonu se těším, léto je vždy dlouhé a plné tréninků. Uvidíme, jak se budeme cítit, trénovali jsme úplně jinak. Tréninkový model byl jiný. Myslím, že si to vyhodnotíme až na konci sezony. Jsem na to sám zvědavý," prohlásil kapitán týmu Michal Trávníček.

Stejně jako v minulé sezoně půjde Litvínov do té nové s rozpočtem okolo 100 milionů korun.

Hned na úvod extraligy čeká tým velmi zajímavá prověrka. V pátek 13. září se před domácím publikem představí proti Kometě Brno. Těšit se pak Litvínovští mohou také na jednu významnou událost na začátku roku 2020, kdy se v Drážďanech utkají pod širým nebem s tradičním rivalem Spartou. Ve hře bude vedle jiného i možnost překonat návštěvnický rekord extraligy.

Od 1. září si budou moct vstupenky do Drážďan koupit úplně všichni. Pokladny budou otevřené i během Vervování 2019 (od 13h do 18h).



Více info o permanentkách: https://t.co/Gg5LFDHF47

Více info o Open Air utkání: https://t.co/EyVejGkwgl — HC VERVA Litvínov (@hcverva) August 28, 2019

"Myslíme si, že tato událost náš klub posune dál. Zápasem v Drážďanech se staneme společně se Spartou prvními mužstvy, která odehrají extraligové utkání mimo hranice České republiky. S vizí překonání rekordu v návštěvnosti si myslím, že je zápas jedinečný jak pro hráče, tak i pro fanoušky," podotkl Šlégr. "Hrozně se na to těším. Bude to velká událost," přitakal Trávníček.