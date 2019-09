Spartu vylekalo zranění jejího tahouna. Jako kdyby měl menší autonehodu, přibližuje trenér

Čtvrteční porážka 0:3 v generálce na hokejovou extraligu na ledě Mladé Boleslavi Spartu rozhodně nepotěšila, mnohem víc ji ale vystrašil moment z konce druhé třetiny, kdy obránce Bruslařů Martin Ševc dohrál u mantinelu Lukáše Pecha po jeho zakončení. Pro pětatřicetiletého centra Pražanů v ten moment duel skončil a zamířil na vyšetření do nemocnice. První vyšetření naštěstí vážné zranění neodhalilo.

V bolestech se svíjel na ledě, na led mu vyrazil na pomoc lékař, a dokonce i zdravotníci, byť jejich zásah nakonec nebyl potřeba. Přesto Pech po Ševcově zákroku, který rozhodčí jako nedovolený nevyhodnotili, musel zamířit za pomoci spoluhráčů na střídačku a následně i do šatny a nemocnice.

„Počáteční vyšetření naštěstí neukázalo, že by mělo jít o velký problém," říkal v pátek po poledni kouč Sparty Uwe Krupp.

„Lukáš je na tom zhruba tak, jako kdyby měl menší autonehodu, při které se nezraníte, ale uhodíte," pokračoval německý trenér.

Pro Spartu začíná vstup do sezony už za šest dní domácí předehrávkou s Plzní, Krupp ale aktuálně neví, jestli pro ni bude mít Pecha k dispozici. „Doufám, že by mohl být připraven, ale v tuhle chvíli je to padesát na padesát. Uvidíme, jak na tom bude v pondělí po víkendovém klidovém režimu," uzavřel kouč Pražanů.