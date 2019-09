Kladno? Nejschůdnější varianta, říká Barinka po příchodu z Komety

Hokejový obránce Michal Barinka si odbyl premiéru v dresu Kladna při přípravném zápase na ledě prvoligového Ústí nad Labem. Rytíři nedostali gól, když vyhráli 3:0, a zkušený bek svým výkonem naznačil, že by měl být pro nováčka extraligy přínosem. „Kladno bylo pro mě po skončení angažmá v Kometě nejschůdnější variantou," svěřil se Barinka v rozhovoru pro Sport.cz.

Za poslední čtyři roky jste se svými týmy vybojoval dvě medaile v extralize. V roce 2016 stříbro se Spartou Praha a v roce 2018 s Kometou Brno. Jak se ohlížíte za obdobím stráveném v brněnském klubu?

Přišel jsem do mužstva po jeho první mistrovské sezoně v roce 2017. A cíle byly znovu jen nejvyšší, tedy extraligový triumf zopakovat. Jsem rád, že se to Kometě podařilo, takže mám na tamní působení výborné vzpomínky. Naposledy jsem hrál za Brno letos na jaře v play off.

Proč jste tam nezůstal?

Přestěhovali jsme se s rodinou do Prahy, prostřední syn šel do školy. A tudíž nebylo co řešit.

Zvažoval jste i jiné nabídky, než z Kladna?

Do ciziny jsem už určitě nechtěl. A Kladno bylo nejschůdnější variantou.

Nastoupíte za Rytíře už v pátek 13. září v prvním kole extraligy v Třinci?

Když všechno půjde, jak má, tak ano. Moje role je asi daná, předat mladším klukům zkušenosti. A pokud jde o týmové plány ohledně umístění, chtěli bychom se pohybovat v bezpečných patrech tabulky.

Jak se cítíte po letní přípravě?

Každoročně si ji dělám sám, už patnáct let, v tom problém není. Teď se už soustřeďuji na sehranost s týmem. Nikdo od nás asi moc nečeká, ale žádné z mužstev nechce hrát na chvostu tabulky. Děláme všechno pro to, abychom nechodili po zápasech do kabiny s hlavou dolů.