Čekám. Ale možná zůstanu i celou sezonu, nastiňuje případná kladenská posila

Brankář Alexander Salák nadále čeká na příhodnou nabídku, nevyloučil ale, že by na startu hokejové extraligy pomohl Kladnu, s nímž trénuje. V rozhovoru pro klubový web uvedl, že ve hře je i možnost, že by dres nováčka nejvyšší soutěže oblékal v průběhu celé sezony.

"Vsadil jsem letos na to, že si déle počkám. Nějaké nabídky jsem měl, ale ty jsem odmítl. Teď, jak se to pomalu rozjíždí, je to čekání svým způsobem dlouhé, ale já doufám, že se mi to vyplatí," uvedl Salák, jenž naposledy působil v KHL v Jaroslavli.

Šanci, že naskočí na startu extraligy na led v sestavě Kladna, považuje za reálnou. "Všechno závisí na tom, jak se mezi sebou domluví třetí strany. Těch informací zase tolik nemám, ale kdyby byl zájem a mohl jsem pomoci Kladnu, tak bych rád pomohl," řekl Salák.

Majiteli klubu Jaromíru Jágrovi by se tak trochu revanšoval. "Trénoval jsem tady už před dvěma třemi roky, kdy mi Jarda vyšel vstříc. A stejně tak to bylo i letos. Jsem Jardovi vděčný, že si tady mohu zatrénovat," pochvaloval si dvaatřicetiletý gólman s bohatými zkušenostmi z KHL, jenž si zachytal během kariéry na mistrovství světa i olympijských hrách.

Dokdy chce mít o dalším angažmá jasno, Salák neprozradil. "Neřeknu, protože to nevím," pousmál se. "Počkám si ještě celé září, pak bych to začal nějak řešit. Brankář je specifická pozice a nemůžete být chvíli tam, chvíli zase jinde," řekl.

Prioritou pro něho je zahraničí. "Myslím, že ta nabídka by mohla pořád přijít, ale mám velkou rodinu, a když to nebude adekvátní k tomu, abych odcházel, tak je otevřená i varianta, že bych zůstal v Kladně na celou sezonu," řekl Salák.